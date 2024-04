Apaguem els llums i encenguem els estels!

Creat: Actualitzat:

El 20 d’abril se celebra el XVII aniversari de la Declaració de la Palma amb què la Fundació Starlight, creada l’any 2007, va endegar una campanya mundial per incloure la protecció del cel nocturn dins els protocols internacionals de conservació del medi ambient. El que va començar com un moviment d’astrònoms amoïnats per la manca de foscor per observar els astres de nit, per culpa de l’excés de llum artificial, ha acabat orientant-se també a la demostració científica dels seus impactes sobre la salut humana i la biodiversitat. Alteracions del son i del cicle circadiari o augment de patologies cardiovasculars en els humans; pertorbacions com insectes que volen d’esquena, flors que veuen alterat el seu cicle clorofíl·lic o estols d’aus que perden el rumb en les migracions són alguns exemples dels greus impactes sobre humans i biodiversitat de l’excés de llum. Així doncs, la necessitat de reduir la contaminació lumínica és clau per evitar-los més enllà del cost energètic i econòmic.Mentre ciutats com Vigo o Badalona competeixen en qui posa l’arbre de Nadal més gran i més enllumenat, Lleida ha fet una aposta interessant per una gestió més ambiental.El 2014 la capital de Ponent va iniciar la renovació de la seua lluminària pública per substituir més de 7.000 punts de llum amb bombetes incandescents per leds, de molt menys consum elèctric que van permetre un estalvi energètic de més del 60%. Però el desconeixement va fer que en lloc de leds ambre es posessin blancs, que redueixen el consum, però produeixen contaminació lumínica igualment, i diversos estudis científics publicats el 2017 van advertir que la resplendor blavosa havia arribat fins al Montsec.El passat 4 d’abril, la primera tinent d’alcalde de Lleida va presentar una nova fase de renovació de l’enllumenat públic, aquest cop amb mesures que gestionen aspectes que afecten la salut humana, com modificació del color de la llum o paralúmens que eviten la intrusió de llum externa a les llars. Però el desconeixement segueix causant contradiccions, i l’excel·lència tècnica que ha permès a Lleida quedar 3a en millor puntuació entre 25 ciutats espanyoles que han optat a subvencions del Ministeri per a la Transició Ecològica es contraposa amb el nou enllumenat del Museu Morera, que sembla no ajustar-se a la Llei 6/2001 de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de Protecció del Medi Nocturn. Per tant, treure bona nota en eficiència energètica no vol dir bona nota en reducció de la contaminació lumínica.Quan il·luminem les nostres ciutats hem de pensar en la projecció de les ones de llum i a preservar els espais naturals. Lleida lidera el rànquing català amb territori reconegut amb el segell Starlight de cel net, amb el PEIN i pobles del Montsec (160.000 ha) i el parc nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (40.000 ha). Les poblacions que se’n beneficien han hagut de renovar l’enllumenat públic amb leds ambre per reduir la contaminació lumínica. Lleida també destaca amb activitats Starlight de divulgació com la que es fa aquesta setmana a Vilaller sobre impactes de l’excés de llum en la salut humana i la biodiversitat; les sortides per observar els astres i el cel nocturn tot l’any a l’Agenda d’Activitats del Parc Nacional; el congrés d’astrofotografia que se celebrarà al Monestir de les Avellanes del 7 al 9 de juny, o les activitats a l’observatori del Parc Astronòmic del Montsec, amb telescopis que permeten observar centenars d’estels, galàxies allunyades, els anells de Saturn o les llunes de Júpiter, la cara oculta de la lluna, o el sol de dia i les seues taques solars.I vosaltres, lectors, també podeu reduir l’impacte de la llum artificial amb tecnologia led ambre, que a sobre redueix també l’impacte a la butxaca. I alguna nit proveu d’apagar els llums: veureu com s’encenen centenars d’estels! I si aconseguiu localitzar el Carro Petit trobareu de seguida l’estel Polar, que sempre apunta al Nord i sempre us guiarà en el camí, com ha guiat la humanitat des dels seus orígens.