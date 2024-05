A Lleida falten 120 llevadores

Creat: Actualitzat:

Les llevadores som les professionals sanitàries que cuidem i vetllem per la qualitat dels serveis de salut sexuals, afectius i reproductius. Enguany, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) avancem la diada internacional de la llevadora del dia 5 de maig al divendres dia 3 de maig.L’especialitat de llevadora és l’única especialitat d’infermeria que és requerida per al seu desenvolupament assistencial i professional, tot i així, som poques, i la nostra especialitat no està reconeguda com cal econòmicament.A Catalunya, i concretament a Lleida, es fa palesa una manca molt important de llevadores. Per arribar a la mitjana europea (9,1 llevadores per cada 10.000 dones), necessitaríem disposar de 120 llevadores més a les Terres de Lleida i 1.002 llevadores a tot Catalunya, segons l’estudi Crowe que va encomanar la Federació d’Associacions de Llevadores Espanyoles (FAME). Aquesta situació es veurà agreujada pel fet que entre el 2022 i el 2026 està previst que es jubilin 711 llevadores catalanes, gairebé la meitat dels professionals actuals, i ens allunyarem encara més d’aquesta mitjana europea.Aquesta professió compta amb la formació necessària per garantir la qualitat de l’atenció al llarg de la vida de la dona; durant l’adolescència, la vida adulta (incloent-hi la menopausa), la maternitat i el període neonatal.Les Nacions Unides, la Confederació Internacional de Llevadores i l’Organització Mundial de la Salut alerten sobre les repercussions devastadores que la manca de llevadores poden tenir en la població. Ens trobem immersos en la “crisi de les cures professionalitzades”, que es manifesta en la falta de reconeixement per part de les administracions del valor de les nostres cures professionals a la societat, invisibilitzant la nostra contribució al sosteniment del sistema de salut català.Així mateix, volem recalcar que per comprendre els problemes i les dificultats que enfrontem les llevadores en la nostra professió és inevitable abordar-los des d’una anàlisi amb perspectiva de gènere. Som un col·lectiu majoritàriament feminitzat i treballem fonamentalment amb i per a les dones, havent-se demostrat que el gènere és un dels eixos de desigualtat de la societat.Per tot això, en un dia com avui, volem denunciar la situació crítica que vivim i demanem urgentment a les administracions que treballin per solucionar el dèficit de professionals que tenim a Catalunya i que reconeguin econòmicament la nostra professió, formació, responsabilitat i competències.