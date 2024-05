Una indemnització per una trombosi després de ser vacunada contra la covid-19

Creat: Actualitzat:

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia d’Extremadura ha dictat la sentència número 293/2024 de 3 de maig, per la qual reconeix la responsabilitat patrimonial del Servei de Salut de la Junta d’Extremadura per la trombosi patida per una ciutadana després de subministrar-li la vacuna Janssen contra la covid-19.L’afectada es va vacunar, segons aconsellaven els serveis públics, en el període de la pandèmia, resultant que un temps després va haver de ser ingressada d’urgències amb un quadre d’isquèmia.En el cas concret, s’entén que s’ha emprovat l’existència d’un nexe causal entre la vacunació amb la vacuna Janssen i les seqüeles patides per la recurrent. A l’informe del servei d’hematologia de la mateixa administració es va establir que la trombosi arterial patida per l’administrada es devia a la vacuna subministrada.Per al Tribunal no hi va haver una mala praxi mèdica, actuant conforme a la lex artis ad hoc. No obstant, sí que es presenta una responsabilitat patrimonial, ja que es considera que l’administració va “forçar” la població a vacunar-se.Així, estableix que “la funció que exercia cada un dels ciutadans que es vacunava, no només el beneficiava a ell sinó a tota la col·lectivitat i si ara no s’atengués els qui s’han vist singularment perjudicats com a conseqüència d’aquesta activitat individual i de transcendència col·lectiva es trencaria el principi d’igualtat en l’aixecament de les càrregues o dels perills que sotgen la societat; per això, realment, existeix un principi de solidaritat social, que serveix de fonament d’actuació i conseqüentment responsabilitat”. Motiva que els perjudicats no tenen l’obligació de suportar “els efectes adversos que hagin pogut patir en ocasió d’una vacunació global quan aquesta s’ha promogut per l’administració en benefici de tota la societat”. I s’afegeix: “En aquestes circumstàncies ha de ser el conjunt de la societat, per un principi de solidaritat, el que ha d’assumir els danys produïts.” Contra la sentència, la Junta d’Extremadura podrà interposar recurs de cassació.Vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, avalant-nos els nostres casos d’èxit.