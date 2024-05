Creat: Actualitzat:

Voldria començar aquestes línies agraint molt sincerament a totes les persones que ens varen fer confiança el passat diumenge 12 de maig, i també al fantàstic equip de la Candidatura, el Comitè de Campanya i les moltes persones que han treballat per fer possible el canvi a Catalunya. Passats ja uns dies de les eleccions, arriba el moment de la reflexió (immersos, això sí, en el procés que s’ha obert ara de diàleg i converses per a la formació de la mesa del Parlament i del nou Govern de la Generalitat).En aquest moment d’anàlisi, el primer que constatem és que les comarques de Lleida, el Pirineu i l’Aran han votat pel canvi a Catalunya. El PSC s’ha consolidat com el primer partit de Catalunya, en vots i en escons, per primera vegada a la seva història. També hi ha hagut un resultat històric a Lleida, Pirineu i Aran, on hem aconseguit 4 diputats/des, amb el millor resultat des de l’any 2003, amb un increment del 5,5% de vots; el més alt de tota Catalunya. A més, a Lleida ciutat hem obtingut els millors resultats en 25 anys, així com la primera posició en 3 capitals de comarca (a la Seu, per primera vegada en 44 anys) i un 37% de vot a l’Aran. Pràcticament en tots els pobles de la demarcació ha augmentat molt notablement el suport al projecte del PSC-Units per Avançar i de Salvador Illa. En conclusió, el Partit dels Socialistes de Catalunya hem guanyat les eleccions i culminem un procés que va començar amb les darreres eleccions generals i amb les municipals. El país ha votat canvi. Lleida, Pirineu i Aran han votat canvi. Aquest triomf s’haurà de traduir en el fet que Salvador Illa pugui ser el nou President de la Generalitat. I amb aquest objectiu treballem. Cal obrir una nova etapa que deixi enrere aquests deu anys perduts que ens han situat a la cua en educació, en serveis públics, en suport a les empreses i l’ocupació, en gestió de l’aigua, en energies renovables, en generació d’oportunitats… Catalunya ha de tornar a brillar i a ser capdavantera. I les nostres comarques i l’Aran han de recuperar la veu, les inversions i els serveis públics pendents. El nostre territori ha de tornar a ser el motor de la Catalunya interior i Lleida, la segona capital del país. A més, el nou futur govern ha de complir amb les comarques de muntanya i també especialment amb l’Aran, amb el seu autogovern i el seu finançament.Per fer realitat tot plegat, la ciutadania pot estar segura del compromís dels quatre diputats i diputades socialistes per la demarcació. Un compromís que fem extensiu a la resta de diputats i diputades de les altres formacions polítiques, tinguin la representació que tinguin. Des de Lleida, Pirineu i Aran hem d’anar tots, també amb les organitzacions econòmiques, socials i sindicals, junts per avançar en el progrés que el territori necessita. La implicació dels homes i dones socialistes amb tots i cada un dels sectors, pobles i ciutats de Lleida, Pirineu i l’Aran és ferma. Com ho és la de Salvador Illa amb tot el país, amb totes i cada una de les persones, visquin on visquin i vinguin d’on vinguin. I és aquest el principal valor que ha de tenir i tindrà el nou Govern de la Generalitat, amb Salvador Illa al capdavant, amb força per governar. Amb força per Unir i Servir!