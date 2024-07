Les vacances, un dret fonamental en perill

Creat: Actualitzat:

L’estiu és, tradicionalment, un període esperat amb il·lusió per la majoria dels treballadors i treballadores. És el moment de desconnectar, de gaudir d’un merescut descans i de recuperar forces per afrontar amb energia la tornada a la feina. Tot i que avui dia la realitat actual ens mostra una situació ben diferent. L’encariment de la vida està convertint el dret a les vacances en un luxe que cada vegada menys persones es poden permetre.En els darrers dos anys, hem viscut un augment significatiu del cost de la vida. Després de la pandèmia, els preus han augmentat de manera dràstica, afectant tots els aspectes del nostre dia a dia. Aquesta inflació està creant una tensió econòmica que pressiona les economies domèstiques fins a un punt que resulta insostenible. La gent es mou, és cert, però gasta poc. I ho fa no per manca de ganes, sinó per pura necessitat.Dos dels principals elements que tensen l’economia familiar són les vacances i la tornada a l’escola i/o a la universitat. Aquestes despeses es concentren en un període molt concret, entre juny i setembre, i suposen un veritable repte per a moltes famílies. Molts treballadors i treballadores que abans podien permetre’s viatjar una o dues setmanes durant l’estiu ara només poden sortir quatre dies, si és que poden fer-ho. La realitat és que, per a moltes persones, anar de vacances s’ha convertit en un luxe.I és en aquest punt quan és crucial recordar que les vacances no són només un moment de lleure, sinó un dret fonamental de la classe treballadora. Un descans essencial per a la salut física i mental, i per garantir una productivitat òptima en el lloc de treball. Les vacances com a temps retribuït són un dret reconegut que cal defensar i protegir.Les persones treballadores fan esforços ingents per mantenir el seu nivell de vida, però cada vegada és més difícil. Les despeses fixes augmenten, però els salaris no ho fan al mateix ritme, i, per tant, la tensió econòmica es fa més evident. Gaudir de les vacances és una necessitat, no un capritx. És el temps que necessitem per desconnectar, per compartir amb la família, per cuidar-nos i per tornar a la feina amb energies renovades.Des de la UGT-Terres de Lleida reivindiquem la importància de garantir aquest dret fonamental. Hem de lluitar per unes condicions laborals dignes que permetin als treballadors gaudir del seu temps de descans sense angoixes econòmiques. Només així podrem assegurar una societat més justa i equilibrada, on el treball i el descans es complementin de manera harmoniosa. És hora de prendre consciència i actuar. Les vacances no han de ser un privilegi per a uns pocs, sinó un dret per a tots. Només així podrem garantir una qualitat de vida digna per a tots els treballadors i treballadores. Gaudir de les vacances és un dret i, com a tal, ha de ser respectat i protegit.