Gràcies, Dr. Olsina

El dia 5 de juliol es va jubilar el doctor Jorge Juan Olsina Kissler. Oficialment, el Dr. Olsina era el Cap de Servei de Cirurgia Digestiva de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Tanmateix, el Dr. Olsina era molt més que un responsable d’un servei hospitalari. La seva arribada al nostre hospital fa 15 anys va marcar el canvi de moltes coses. Internament, el Servei de Cirurgia Digestiva va evolucionar en complexitat i activitat per esdevenir un servei àgil, eficient i modern que va oferir una atenció de qualitat a la nostra comunitat. Això és crucial perquè, en bona part, el nivell dels serveis de cirurgia és el que marca el nivell global d’un hospital. La complexitat que són capaços d’atendre estimula i força la resta de serveis del centre sanitari a ser més competents i, per tant, oferir una atenció d’excel·lència al territori.De manera molt destacable, a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, va promoure de forma directa el desenvolupament d’altres especialitats quirúrgiques. Sense la seva gran implicació, puc afirmar en primera persona que avui no tindríem el servei de cirurgia toràcica. I, més important encara, va defensar incansablement en tots els àmbits la retenció de la complexitat en el nostre territori. Va ser un lluitador infatigable perquè els malalts de Lleida fossin atesos a casa nostra. A més, el Dr. Olsina ha estat un dels grans lluitadors per retenir i atreure tant talent com tecnologia al nostre territori, i ha fet que els lleidatans no hagin de desplaçar-se per rebre una atenció sanitària de qualitat. En l’àmbit del territori, també ha treballat durant tots aquests anys per la fusió dels hospitals universitaris que, juntament amb el vessant docent (de pregrau i postgrau) i de recerca, configuren el Parc Sanitari de Lleida. Ha facilitat la integració de tots els elements perquè aquest futur Parc pugui esdevenir una realitat. Ara és responsabilitat dels que assumim el seu llegat fer-ho possible. Una marca personal que ha deixat a escala territorial ha estat la seva tasca com a director del Centre de Recerca Experimental Biomèdica (CREBA). El CREBA és una instal·lació singular, escandalosament moderna, i és un centre de referència per a moltes empreses tecnològiques per avaluar i testar els seus equips més punters. També és un centre de formació per a professionals, especialment en procediments invasius o tècniques quirúrgiques noves. El Dr. Olsina és qui va convertir el CREBA en el centre de referència que és avui.Els lleidatans hem d’estar molt agraïts a aquest gran professional que durant 15 anys s’ha llevat cada dia a les 4.30 del matí a Castelldefels per agafar la moto cap a l’estació de Sants, pujar a l’AVE per arribar a l’estació de Lleida i, finalment, amb un utilitari, ser cada dia el primer a arribar (molt abans de les 8.00) a l’hospital. Els que seguim en actiu treballarem incansablement, com tu has fet, per continuar el camí que tu ens has marcat. Es retira un gran referent i exemple de treball constant, persistència i excel·lència.Dr. Olsina, li estem profundament agraïts.