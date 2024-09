Un nau cors

Creat: Actualitzat:

A començat eth nau cors tamb mès d’1,3 milions d’escolans d’infantil, primària, segondària e formacion professionau, e un shinhau mès tard, eth dia 12, ac hègen es de bachelierat e es des cicles miei e superior, tamb lèu uns 82.000 professors e ua naua conselhèra d’Educacion, qu’establís dues prioritats, era desburocratizacion, tamb era intencion de redusir era carga burocratica que patien es centres, ath madeish temps s’establiràn mesures especifiques de supòrt e acompanhament as direccions, e era milhora de resultats sustot en comprension lectora e en matematiques. Era naua conselhèra trabalhe ena recuperacion dera siesau ora. En primària son proïbits es mobils, autant en ores de classa coma ena rèsta d’espaci. En segondària sonque se tieràn tamb finalitats educatiues.Es escolans d’Aran contunharàn tamb er aprendissatge des cinc lengües, aranés, catalan, castelhan, francés e anglés, en tot subergésser era prumèra pr’amor qu’ei veïculara. Toti des des 3 ans enquias 18 ans l’aprenen, mès non sai pas per quina rason, despús en carrèr parlen castelhan. Eth tractament integrat d’aguestes lengües non ei un ahèr aisit, non se pòt improvisar, mès er objectiu ei arribar ara fin dera etapa educatiua a on er escolan age ua competéncia lingüistica solida e que artenhe reflexionar sus que non i a lengües milhors ne pitjors, sus es que sap, es que ten d’abituda o tamb qui les ten, atau se facilitarà era comunicacion tamb persones de d’autes cultures, causa que les daurirà naues pòrtes.Entà qu’er aranés sigue ua lengua d’usatge normau, ei de besonh qu’es joeni la utilizen, en tot èster er èish comun entara integracion, coesion e igualtat d’oportunitats entà toti!!