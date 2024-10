Planificació, prevenció i coordinació, conceptes clau en seguretat i emergències

Creat: Actualitzat:

Un any més, a Agramunt s’ha celebrat una nova edició de la fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, la 35ena, amb un èxit aclaparador de visitants i rècord de vendes, segons publicava dilluns passat el diari SEGRE.També destacable, des de la perspectiva del Departament d’Interior i Seguretat Pública, que ha estat una fira sense incidències remarcables en els camps de la seguretat i de les emergències. A casa nostra: “No news, good news”. A la vida poques coses són fruit de l’atzar. Novament, l’acurada planificació, la previsió de riscos i la bona coordinació entre els agents implicats han estat fonamentals.En aquest sentit, el passat 8 octubre, vam realitzar una reunió a l’Ajuntament d’Agramunt amb l’objectiu de dissenyar el dispositiu de seguretat i emergències de l’esdeveniment.Hi vam participar representants del consistori encapçalats per la seva alcaldessa, de l’organització de la fira, policia local, Mossos d’Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i de l’empresa de seguretat privada contractada per l’esdeveniment.Prenent com a punt de partida el Pla d’Autoprotecció (PAU) de la fira, aprovat per la Direcció General de Protecció Civil, es van analitzar els punts crítics, horaris, activitats, etc. per tal d’optimitzar la distribució dels recursos disponibles.Aquest és el model de treball que hem anat seguint en tots els altres esdeveniments amb alta afluència de visitants que se celebren a les nostres contrades. A tall d’exemple podríem citar la fira del Teatre al Carrer de Tàrrega, l’Aquelarre de Cervera, la Transsegre de Balaguer o nombroses Festes Majors d’estiu.El fruit d’aquest sistema de funcionament ens permet afirmar que, en l’àmbit de la seguretat i de les emergències, tanquem un estiu (“allargat” fins al cap de setmana passat) ple d’exitoses fires i festes sense incidències destacables. Arribats a aquest punt, cal destacar i agrair la bona feina feta pels cossos de seguretat i d’emergències i dels treballadors de les empreses de seguretat privada contractades.I, sobretot, cal expressar un immens agraïment als nostres alcaldes i alcaldesses, regidors de festes i de seguretat, i als organitzadors dels diferents esdeveniments per vetllar pel bon desenvolupament dels actes.Al mateix temps, des del Departament d’Interior i Seguretat Pública animem els ajuntaments de la nostra demarcació a continuar amb l’actual patró de treball, basat en la regulació i racionalització dels horaris, la contractació de seguretat privada i la convocatòria de les reunions prèvies de coordinació de tots els agents implicats.També animar-los (i agrair-los) a mantenir actualitzats els Plans d’Autoprotecció (PAUs) amb la corresponent validació per part de la Direcció General de Protecció Civil.En resum, un cop més la planificació, la previsió de riscos i la bona coordinació s’han demostrat de vital importància per garantir la seguretat en les fires, festes i festivals. El model que cal seguir aplicant.