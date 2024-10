Les noies de Haller, absents

Publicat per M.M. NOVAU Verificat per Creat: Actualitzat:

La tercera temporada, estrenada el passat 17 d’octubre i basada en la novel·la The Gods of Guilt de Michael Connelly, manté l’essència d’un drama judicial caracteritzat per difuminar amb mestria la prima línia entre el pla personal i el professional. “La justícia fereix”, resa molt adequadament l’eslògan al cartell promocional de la tornada de l’advocat Mickey Haller (Manuel García-Rulfo) als jutjats –i per descomptat el primer damnificat pel seu propi idealisme no és cap altre que ell mateix–. En aquesta ocasió, la trama arranca amb l’assassinat de la seua amiga Gloria Dayton (Fiona Rene) i amb un misteriós Julian La Cosse (Devon Graye) com a principal sospitós.

Si una de les principals virtuts del xou sempre ha estat la de mantenir l’espectador enganxat a la pantalla sota el constant halo de dubte que embolica els encausats, aquí ens trobem amb un del qual amb prou feines sabem res i amb què difícilment podrem arribar a empatitzar. Tret d’aquest detall, l’estructura del guió segueix la tònica habitual de filar múltiples subtrames que acaben cobrant tot el sentit al final de la cinta. Per exemple, la recuperació en aquesta entrega d’un personatge com la fiscal Andrea Freeman (Yaya DaCosta) i el cas que se li assigna és, amb diferència, un dels millors motius per esperar a veure com acaba implosionant tot. Tanmateix, el paper de les dones en el gruix del metratge queda relegat a un molt injust segon pla, com succeeix amb Lorna (Becki Newton) i el seu examen d’advocacia o la mateixa filla de Mickey, Hayley (Krista Warner), la implicació de la qual en un dels casos li hauria d’haver permès també gaudir d’un protagonisme més gran. Menció a part mereix Izzy (Jazz Raycole), que després d’abandonar el seu treball com a xòfer de Mickey queda desterrada de les càmeres, fins i tot quan comença a realitzar activitats com a assistent legal. Una llàstima, perquè malgrat que la sèrie manté el seu interès i és una bona inversió de temps de lleure, es podria haver tret molt més rèdit de totes aquestes històries secundàries. Mentre que a Haller sempre li quedarà el seu flamant Lincoln Continental convertible blau d’època, els qui es quedin amb ganes de més adaptacions de l’obra de Connelly poden recórrer a les indagacions del seu germà literari, el detectiu retirat Hieronymus Harry Bosch, a Bosch (2014) i Bosch Legacy (2022), la tercera part de la qual ja s’espera de forma imminent.