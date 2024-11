Liderar amb intel·ligència emocional

Creat: Actualitzat:

Des del punt de vista empresarial, els líders amb una elevada intel·ligència emocional poden inspirar els seus equips perquè arribin a l’excel·lència; al cap i a la fi, l’objectiu d’un líder és liderar amb l’exemple. Desenvolupar la capacitat de gestionar les emocions et permetrà prendre decisions sòlides, ben fonamentades i ser estable davant l’adversitat.Els optimistes es diferencien dels pessimistes, però no en el fet que no tinguin algunes emocions, com l’ansietat o la tristesa, o sentit. El seu tret distintiu és que afronten millor els sentiments. No es deixen portar per la negativitat o l’excessiva preocupació per variables que no es poden controlar. Ben al contrari, s’adonen que un enfocament positiu els reportarà millors resultats.La ment emocional i la racional cooperen. El còrtex prefrontal regula les emocions, desactivant-ne algunes per mantenir l’equilibri. No obstant, de tant en tant la gent es deixa portar per la por o la ira: les emocions segresten el nostre cervell. Per què i com passa això? L’amígdala, formada per grups de neurones, s’encarrega d’aquest procés. Aquesta part del sistema límbic serveix com a centre d’alarma i és molt més ràpida que la racional, ja que ha servit per garantir la nostra supervivència. Aquesta reacció en un context no amenaçador pot ser contraproduent.Una persona que no sap nadar, com reaccionaria si cau d’un vaixell en alta mar? Probablement quedaria presa de la por i seria irracional. Si apliqués intel·ligència emocional, hauria de respirar, relaxar-se i activar la raó per trobar ràpidament, la millor solució, que, en el cas de l’exemple, seria flotar.La intel·ligència emocional no consisteix només a controlar les emocions exaltades, es tracta de prendre decisions, mostrar empatia, gestionar les discussions, els problemes i els conflictes, és la capacitat de manejar les dificultats amb serenitat. A més, la intel·ligència emocional et permet comprendre en què ets bo i en què quedes curt. Tot això t’ajuda a avançar cap als objectius finals en la vida i en els negocis.Cada dia experimentem una sèrie d’emocions que conformen el nostre estat d’ànim general. De vegades ens aixequem de bon humor. D’altres no. Tanmateix, un líder no pot es permetre deixar que el seu mal humor entri al lloc de treball i li afecti la manera de dirigir el seu equip. En el llibre o El líder resonante crea más, Goleman, Boyatzis i McKee coincideixen que la capacitat de controlar les emocions i els estats d’ànim és la pedra angular del lideratge de qualitat.Segons ells, els alts nivells d’intel·ligència emocional creen un clima en el qual floreixen l’intercanvi d’informació, la confiança, una assumpció de riscos saludable i l’aprenentatge; en canvi, els nivells baixos d’intel·ligència emocional produeixen climes plens de por, ansietat i baixa productivitat.El mal humor és tan contagiós com la grip. Un líder que està constantment de mal humor farà del lloc de treball un indret hostil en general. Tots tenim dies dolents, així que com pot un líder evitar que aquests estats d’ànim afectin el seu rendiment en el treball?Desenvolupant el lideratge emocional: sent més conscient de les seues emocions i estats d’ànim, i comprenent com afecten totes les persones de la seua organització.