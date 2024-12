Sumar per Lleida

Creat: Actualitzat:

Lleida necessita avançar, evolucionar i mirar endavant, posant sobre la taula projectes en clau de ciutat. És imprescindible establir un ordre i fixar prioritats, especialment en matèria de seguretat. Reforçar la seguretat als barris i a les partides de l’Horta, millorar la neteja, impulsar accions de microurbanisme, consensuar el model d’inclusió i millorar la qualitat de vida de les persones són les nostres prioritats.Em vull aturar un moment per a reflexionar sobre la seguretat, fa anys que defenso aplicar les normes, posar fi a la multireincidència, més i nous jutjats per a donar celeritat als procediments i negar les ajudes als delinqüents incívics i reincidents, aquestes entre d’altres són la meva recepta. Mentre la resta miren cap a un altre costat, la inseguretat ja s’ha apoderat de Lleida. Sumem per Lleida i centrats en les persones. Amb aquesta bandera, el grup municipal popular hem fet arribar al govern fins a 62 propostes i projectes en els pròxims pressupostos municipals enfocats a millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Busquem sumar i estenem la mà per treballar en clau de ciutat. I si no és possible arribar a un acord en el pressupost, continuem oberts al diàleg amb l’objectiu que els nostres eixos en clau de ciutat siguin debatuts i acordats en interès de Lleida. La ciutat necessita consensos en els grans assumptes perquè no podem continuar perdent oportunitats. Els eixos de la nostra acció política se sustenten en 8 aspectes clau que considerem essencials. Volem més i millor gestió de l’administració i dels serveis públics. Els serveis han de ser més eficients, tant pel que fa a la gestió com a la seva cobertura. Prioritzem la descentralització dels serveis socials del Centre Històric, la participació i aprovació del nou POUM, l’avaluació d’un Pla de Barris, la municipalització del servei de teleassistència i reforçar i revertir en matèria de seguretat.Ens centrem també en la cultura i la promoció d’activitats. Volem impulsar la cultura local, la dinamització d’esdeveniments i la preservació de les nostres tradicions que reforcin la identitat lleidatana i la cohesió social. A més, plantegem fomentar el turisme cultural i posicionar la ciutat com a referent gastronòmic i artístic, promovent el talent local.La seguretat i el civisme són claus per a la Lleida que volem. Hem presentat propostes destinades a garantir la convivència i la protecció ciutadana, ja que massa sovint ens sentim indefensos. Cal impulsar l’ús de les noves tecnologies per fomentar el civisme en l’espai públic i acordar plans específics per millorar la percepció de seguretat i reduir el risc d’incidents, amb coordinació policial entre tots els cossos i forces de seguretat.L’urbanisme i l’espai públic mereixen una atenció especial perquè volem regenerar l’espai públic i crear un entorn urbà més atractiu, funcional i segur. Ens proposem actuar sobre elements com els parcs infantils, places i els carrers, així com fomentar l’activitat econòmica mitjançant la rehabilitació d’espais públics.Cal millorar les infraestructures urbanes per garantir la qualitat de vida i la funcionalitat de la ciutat, amb actuacions com la millora de la xarxa viària, l’asfaltatge i la rehabilitació de zones degradades. També proposem optimitzar els desplaçaments millorant l’accessibilitat, les freqüències d’autobusos, la gestió dels aparcaments i el sistema de semàfors, tot implementant solucions intel·ligents per reduir els temps de trajecte.Cal preservar el patrimoni històric i arquitectònic de Lleida amb accions de conservació i rehabilitació que permetin a les futures generacions gaudir dels edificis emblemàtics, dinamitzant-los i involucrant la ciutadania en el seu ús i revitalització. També és necessari millorar les instal·lacions esportives i ampliar les zones d’oci de manera ordenada, promovent l’activitat física a l’aire lliure, amb noves instal·lacions com les de cal·listènia, i fomentant l’esport com a eina de cohesió social i desenvolupament personal.Sobre 8 eixos hem presentat les nostres propostes per sumar per Lleida. Estic convençut que les nostres aportacions generen consens perquè tots volem viure i conviure en una ciutat millor. Ara bé, també hem exigit que cal revisar el model d’inclusió social del govern de la Paeria. Cal repensar projectes com el de les Josefines a Templers-Escorxador i Instituts-Sant Ignasi, revisar el de l’Escola Cervantes al Centre Històric i renunciar al de temporers transeünts a l’Hotel d’Adif sense embuts.Insisteixo, revisar i consensuar el model d’inclusió social és una prioritat que estic convençut que també genera consens entre la ciutadania. Sobre aquest tema, som i serem molt rigorosos perquè no es pot imposar un model d’esquena a la ciutadania, als barris i a les seves entitats. Aquesta és la #Lleidaimplicada que vull i defenso en clau de ciutat.