Què faran les empreses el 2025

Creat: Actualitzat:

En aquests dies les empreses, professionals i equips anticipen què fer, i com fer-ho millor, el 2025. Com a especialistes en desenvolupament del talent, a Executive HR Talent observem què passa a les empreses, què busquen, i els podem oferir una llista ràpida del que un bon nombre de persones líders tenen al cap per millorar i fer avançar els seus equips en els propers mesos.1. Comunicar i explicar el perquè:El que els nostres clients compren, abans que les característiques tècniques o el preu del nostre producte o servei, és sobretot la filosofia que hi ha darrere, el seu valor, el perquè de la seua essència, la seua raó de ser. Aquest any, més que mai, explicarem el “cor” del que proporcionem, i no ens centrarem en el preu o en les característiques, perquè sabem que les decisions són sobretot emocionals, irracionals, molt de sentiments, i després les racionalitzem i justifiquem convenientment.2. Millorar el nostre clima:El que jo crec que passa al meu departament o empresa, o crec que pensa el meu equip, pot ser ben diferent de la realitat. Avaluar el clima de la meua empresa permetrà que millorem internament per millorar cap enfora. Enguany és fonamental detectar el burnout del meu equip i resoldre'l, perquè el benestar del meu equip és imprescindible per creure en el que fem, per produir més i millor, per transmetre sense falsedat a l’exterior per què fem el que fem, i com.3. Digitalitzar-nos:No podem continuar així. La productivitat i la qualitat depenen cada vegada més de digitalitzar processos. La digitalització no és una moda, és l’eix de l’economia, i ens servirà per millorar l’empresa en tots els àmbits, interns i externs.4. Formar-nos en competències i en soft skills:No només és digitalitzar-nos per ser millors i competir millor, també hem de millorar nosaltres. Encara que dominem les nostres competències tècniques, revisarem i millorarem les competències personals, interpersonals, cognitives i ètiques. Des del lloc de màxima responsabilitat al lloc més senzill.5. Pensar diferent:Inclourem temps i lloc per pensar. Qüestionarem el que hem fet fins ara, per contemplar-ho des d’una altra/es perspectiva/es. Sapiguem el que fan altres companys i companyes i les seues dificultats, expliquem les del nostre departament. Reflexionarem en grup per fer-nos preguntes noves, per explorar d’una altra manera, perquè tothom hi pugui dir la seua amb la idea de millorar. Com podem produir més i millor sense haver d’estar més temps a l’empresa? Com podem avançar-nos a la competència? Quin nivell d’inclusió i diversitat hi ha al nostre departament? Quina és la situació real de les dones en llocs de responsabilitat, en promoció interna i en sou, pel que fa a la meua empresa o departament?Les persones líders no inspiraran aquestes accions perquè res canviï, sinó perquè el 2025 signifiqui un canvi real tant en la qualitat del nostre dia a dia laboral com en la qualitat del nostre producte o servei.