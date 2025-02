Al costat dels veïns i veïnes de l’Horta

Creat: Actualitzat:

El passat divendres 31 de gener, en la celebració del ple de la Paeria, l’entitat Horta Segura va presentar una moció per actuar davant de la sensació d’inseguretat que s’està vivint a l’Horta de Lleida. Una preocupació que, vagi d’entrada, des del grup d’Esquerra Republicana compartim. És per això que el nostre vot a la moció va ser a favor, però posant sobre la taula alguns temes que, segons la nostra percepció de la seguretat ciutadana, caldria enfocar d’una altra manera. Vàrem votar que sí, perquè compartim amb els impulsors de la plataforma i de la moció l’evidència que a l’Horta tenim un greu problema de seguretat ciutadana, tant de seguretat objectiva, com de percepció de seguretat. Aquesta evidència no la podem negar.Pel que fa a la percepció de seguretat, creiem que no es pot negar que avui les persones que viuen a l’Horta se senten més insegures que fa un any. I també estarem d’acord que aquest empitjorament de la percepció de seguretat té una base raonable atès l’increment de la gravetat dels fets delictius comesos a l’Horta. Al passat ple, vam mostrar el nostre suport i solidaritat amb les persones que han patit en primera persona accions tan reprovables com les que varen patir les impulsores de la plataforma i altres veïns i veïnes de l’Horta víctimes de fets delictius de diversa gravetat. El nostre sí a la moció és la forma de manifestar-los que entenem la seva por i que compartim la seva preocupació i, sobretot, les seves demandes de millora de la seguretat. En aquest sentit, ve al cas destacar que el grup d’Esquerra va ser l’únic grup de l’oposició que en les seves al·legacions i aportacions al Pla local de seguretat de Lleida, aprovat al març de 2024, va plantejar demandes específiques i concretes sobre la seguretat a l’Horta. Així, vàrem denunciar que en el procés participatiu per l’elaboració del pla la participació de representants de les partides havia estat poc menys que testimonial, perquè només hi havien participat representants de tres de les més de cinquanta partides de l’Horta. També vàrem denunciar que el Pla local de seguretat no tenia cap diagnosi sobre la seguretat a l’Horta i que pràcticament no incorpora cap mesura específica relativa a l’Horta, més enllà d’alguna referència genèrica a l’increment de la vigilància policial.Però creiem que és important posar de manifest la importància d’abordar el tema de la seguretat ciutadana des d’una visió progressista i no estrictament punitiva i policial. I, això, què vol dir exactament? Doncs que una acció realment eficaç i eficient de reducció de la delinqüència exigeix mesures punitives i policials, però que aquestes no són suficients, sinó que cal abordar aquest tema amb un enfocament integral que combina prevenció, atenció i rehabilitació, amb èmfasi en la cohesió ciutadana i el respecte als drets fonamentals. Una visió que té en compte les causes profundes de la inseguretat mitjançant intervencions multisectorials que van més enllà de mesures purament punitives o policials.No podem deixar, de cap de les maneres, les polítiques de seguretat ciutadana en mans de la dreta i, encara pitjor, de l’extrema dreta. Cal que el Govern del PSC –amb el lideratge de l’alcalde– corregeixi la seva deriva cap a plantejaments i solucions estrictament punitius i policials que l’apropen cada cop més a la dreta i l’extrema dreta, que, a més, són ineficients, i que accepti i faci seves les propostes que, des de les esquerres, li fem arribar. Una ciutat segura és també una ciutat que cuida les persones i que lluita contra les desigualtats socials. Una ciutat segura és aquella que va a l’arrel de problema, més enllà de proclames populistes que només suposaran “pa per a avui, i fam per a demà”. Una ciutat segura és la que es posa al costat dels veïns de l’Horta i aporta solucions als problemes creixents de seguretat.