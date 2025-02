Creat: Actualitzat:

Farts. Així és com ens diuen que se senten moltes persones a les quals no podem identificar, però a les quals en aquest article poso veu. Fartes és com es manifesten múltiples entitats de la nostra ciutat quan es refereixen a la negligent gestió municipal dels serveis públics. La inseguretat, l’incivisme, la delinqüència i la brutícia regnen pels carrers de Lleida davant la manca de lideratge i la incapacitat de gestió del govern socialista de la Paeria. De tant prometre i prometre, s’han quedat estancats i atrapats en la pitjor versió del triplet Pueyo, Postius i Talamonte del passat mandat.Lleida és una gran ciutat plena d’oportunitats, amb riquesa històrica i cultural, una ciutat emprenedora amb un gran potencial humà i de desenvolupament econòmic. Una ciutat amb un enorme teixit associatiu, veïnal i empresarial, en la qual setmanalment s’organitzen iniciatives i activitats que mereixen el suport per part de l’administració. Ara bé, la brutícia als carrers, places i barris de Lleida és un greu problema que arrosseguem sense que ningú hi posi remei.Fa uns dies, el govern socialista anunciava una nova campanya per la qual se sancionarà els incívics amb multes. Aquesta campanya arriba tard, com tard arriben totes les propostes del govern, en un ventall de mesures que es queden curtes i que no posen èmfasi en les veritables necessitats de la ciutadania. Quasi dos anys han tardat a intentar posar fil a l’agulla, i això que deien que a Lleida tot anava bé. La brossa, els contenidors desbordats, les voreres plenes de deixalles i l’acumulació de brutícia als espais públics són una realitat diària que forma part del paisatge urbà de Lleida. Hi ha qui ho pot normalitzar, però nosaltres no. No és la ciutat que volem ni la imatge que hem de donar com a capital. Són continus els casos denunciats als mitjans de comunicació sobre el deficient estat de la neteja, i les queixes van en augment dia rere dia.Qui controla la gestió dels serveis públics municipals? Quants expedients sancionadors s’han iniciat per la gestió inadequada dels serveis públics? Qui té cura de l’eficàcia i eficiència dels serveis? Qui vetlla perquè els nostres impostos reverteixin en serveis públics de qualitat? Mentre busquem el “qui”, parlem del “què”. I el que denuncio és la manca de manteniment i la insuficiència dels serveis, en aquest cas de neteja. El govern no està resolent de manera efectiva aquest problema i ha renunciat a fer-ho. Perquè, si bé és cert que cal sancionar els incívics, encara és més cert que cal assenyalar qui presta els serveis públics amb diners de tots els contribuents. Però dir això és políticament incorrecte i pot fer tremolar alguna cadira.Els serveis de recollida d’escombraries són insuficients, i la manca de planificació i de sancions efectives per als qui embruten i s’aprofiten del sistema generen una sensació d’impunitat total.Aquest problema afecta la imatge de Lleida. Ho denunciàvem cada dia quan governava Pueyo, de la mà de Junts, avui socis de Larrosa. La sembra de la seva gestió és tan gran que la brutícia s’ha convertit en un problema que perjudica la qualitat de vida dels nostres veïns. El “qui” ja sabem que no hi és. Pel que fa al “què”, ja m’he manifestat clarament, i sobre quines mesures urgents i efectives poden revertir aquesta situació, proposo augmentar la freqüència de neteja viària, millorar el servei d’escombraries, impulsar campanyes de conscienciació, aplicar sancions per combatre l’incivisme, incrementar els punts de recollida selectiva, reforçar la vigilància i el control, també de les inspeccions tècniques, fomentar la col·laboració ciutadana, tenir cura i millorar el mobiliari urbà, oferir incentius per a comerços i empreses que redueixin la generació de residus i fomentin la neteja al voltant dels seus establiments i obrir canals de comunicació, transparència i participació ciutadana perquè l’Ajuntament rebi suggeriments i denúncies dels punts conflictius de manera efectiva.Aquesta és la #LleidaImplicada que vull i defenso, una Lleida en la qual tinguem cura del nostre entorn, del paisatge, de la via pública i dels espais que dignifiquen la qualitat de vida dels nostres veïns.Sí, senyor Larrosa, Lleida està bruta. Estava bruta amb l’anterior govern i segueix bruta amb el seu. Ho dic jo i ho diu la ciutadania. Però com afirmo sempre, del socialisme se’n surt!