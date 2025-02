Creat: Actualitzat:

Catalunya és un país d’associacions. Cada dia, milers i milers de persones es dediquen, de manera altruista, a tirar endavant projectes de tota mena al servei de causes que volen fer d’aquest un món millor. Forma part de la nostra identitat, de la nostra manera de ser. Volem agrupar-nos per lluitar, per celebrar i per explicar al món que aquell petit tros de trinxera al qual dediquem el nostre temps, diners i creativitat, mereix ser conegut i valorat perquè té vocació de servei públic i voluntat de progrés social. El nostre teixit social és un dels grans actius del país i un dels nostres principals patrimonis. Som així i, diria, ens agrada ser així. I Lleida no és una excepció. Centenars d’associacions treballen per millorar la vida dels lleidatans i de les lleidatanes per fer-nos gaudir del plaer que ens aporta la cultura, l’esport i l’activitat comunitària.La importància de la seva tasca i la permeabilitat en tots els àmbits de la societat els fa imprescindibles en la defensa d’una d’aquestes trinxeres, el català. Les entitats són garants d’integració i la nostra llengua sempre ha estat un element importantíssim de cohesió social. No només perquè forma part del nostre patrimoni i identitat, sinó perquè ha de continuar sent la llengua vehicular d’una societat que ha canviat i on la diversitat lingüística precisa, avui més que mai, d’una llengua que sigui el nexe d’unió de totes les cultures.La immersió lingüística ha estat una eina imprescindible per al coneixement del català, però només si aconseguim que aquesta sigui la llengua d’ús al carrer, en els àmbits extraescolar i en les activitats més lúdiques i socials, aconseguirem que realment sigui la llengua del dia a dia. Perquè els catalans, tenim el dret de viure en català!Aquesta activitat voluntària de milers de persones, que duen a terme activitats i projectes que omplen el nostre dia a dia i els nostres carrers, sovint rep suport econòmic de les administracions. És un acte de priorització de recursos econòmics que té, però, molta més transcendència. En realitat, és o hauria de ser una aposta per a un model de societat que reconeix la gran aportació de valors que fa aquest teixit associatiu. Enfortir, per tant, aquest immens entramat associatiu és enfortir els valors que ens uneixen, que ens han fet avançar i que ens serviran per resistir com a societat quan, com ara, l’individualisme i els discursos intolerants i antidemocràtics ens ho posin difícil. En definitiva, enfortir les entitats és enfortir el país. Per aquest motiu, les línies de subvencions per al període 2025-2027 incorporen uns criteris transversals que han d’estar presents en les accions impulsades o finançades per l’Ajuntament de Lleida i que formaran part dels criteris de valoració: la promoció d’accions que fomentin l’ús social del català i dels valors de conèixer i d’utilitzar la llengua; accions per corregir les discriminacions entre homes i dones; la cura de l’entorn i de la solidaritat; l’accessibilitat universal per garantir la inclusió de totes les persones amb discapacitat; i el respecte dels Drets Humans i l’acció climàtica.Aquest és el veritable valor de les subvencions, el reconeixement a la colossal tasca que fan, sovint en l’anonimat i sempre sense l’aplaudiment públic. L’agraïment implícit però autèntic que, a través de les institucions, la societat hem de fer a la feina de tanta i tanta gent que fa de Lleida i Catalunya, una ciutat i un país millor.