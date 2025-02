Tot continua igual

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida va sumar ahir el seu cinquè empat consecutiu, i el dotzè en el que portem de Lliga, després de firmar taules al camp del Sabadell (1-1). Tot i que els lleidatans es van avançar amb un gol de Naranjo en l’equador del primer temps, van tornar a veure com el rival neutralitzava ràpidament el seu gol, empatant cinc minuts després per firmar l’1-1 que seria definitiu. Amb l’empat d’ahir, el Lleida és vuitè classificat amb 33 punts, dos menys que el Terrassa, que ahir va empatar davant del Balears i ara mateix és qui ocupa l’última plaça d’accés a play-off. El líder del grup és, una jornada més l’Europa, que no va poder passar de l’empat contra el filial

del València (0-0) però segueix set punts al davant dels lleidatans.

El duel va començar molt bé per als interessos blaus. Els homes de Marc Garcia aconseguien robar la pilota al centre del camp i a partir d’allà, generar ocasions de perill que en els primers compassos no van acabar en gol per les males decisions en l’última passada. No va ser fins al minut 23 que el conjunt lleidatà va aconseguir treure profit d’un robatori al centre del camp, amb el 0-1. Després d’arrabassar la pilota al rival, Adri Gené va rebre escorat i va veure a la perfecció Naranjo al segon pal perquè només hagués d’empènyer la pilota per anotar davant del seu exequip (0-1). El gol va arribar en el millor moment del Lleida, que sabia trobar els espais sense passar conflictes en defensa.

Ara bé, l’alegria sempre dura poc a casa del pobre, perquè en la següent jugada de perill, cinc minuts després, el Sabadell va igualar la contesa. Una pilota llarga de la defensa local va arribar a l’extrem Rubén Martínez que, en posició més que dubtosa, va definir amb una vaselina aprofitant una relliscada a la sortida d’Iñaki (1-1). El gol va caure com una galleda d’aigua freda perquè el Lleida se sentia superior i no havia patit en defensa fins aleshores. A més, a partir de l’empat a un el matx va començar a baixar de pulsacions i el Lleida va deixar d’oferir la seua millor versió, arribant al descans amb cap acció remarcable després del gol dels locals.

En el segon temps el partit va entrar en un escenari en què els dos equips no podien mantenir cap possessió llarga, sent el Sabadell lleugerament superior als lleidatans. No perquè els arlequinats sotgessin la porteria d’Iñaki, sinó perquè el Lleida amb prou feines podia passar del centre del camp.

Tots dos equips van intentar revolucionar el duel amb canvis, el Sabadell amb extrems nous i el Lleida amb Unai Garcia i el fitxatge hivernal Unax del Cura, que va debutar. En els últims minuts el Sabadell hauria pogut guanyar el partit amb una volea que Iñaki va aturar molt bé amb el pit. A més, en els últims minuts, Neyder va tornar després d’una lesió vuit mesos després i Efe Ugiabge va fer el seu debut en partit oficial amb el Lleida.

L’entrenador del Lleida, Marc Garcia, va destacar que “el punt no és un mal punt”, afegint que “empatar al camp de l’Atlètic Balears o en aquest s’ha de valorar positivament, el que passa és que el context no ens afavoreix”.

El tècnic va remarcar que “a la primera part hem estat superiors i a sobre hem encaixat el gol en la seua única arribada de perill, a més amb un gol que per a mi és fora de joc”. L’alzirenc va continuar afirmant que “entenc que tant l’equip com l’afició volen victòries, però és excessiu valorar negativament l’empat d’avui”. A més, va puntualitzar que “a la segona part no hem merescut guanyar”, al considerar que “m’ha fet la sensació que no ens ho hem cregut del tot després del descans”.

L’entrenador també va valorar l’actuació dels nous fitxatges, destacant que “Unax és un jugador amb molt olfacte de gol, ha estat una llàstima que no n’hagi caçat cap perquè hauria pogut donar-nos la victòria” i sobre Efe va apuntar que “és un jugador diferent, hem de tenir paciència amb ell”.

Per la seua part, Iñaki Álvarez va afirmar que “a la segona part ens ha tocat patir, però ho hem fet. Per aquest motiu no podem valorar negativament el punt”.

Finalment, Neyder Lozano, feliç per la seua reaparició, va declarar que “soc un soldat més d’aquest equip” i va afegir que “al saltar al camp he recordat totes les hores al gimnàs i tota la feina que m’ha portat fins aquí”.

Desconec si hi ha herois capaços d’apostar en aquesta Segona RFEF. Però si a sobre van i aposten per l’empat, difícilment podran ingressar un euro al seu compte. I si a sobre, l’elegit és el Lleida, més. El partit de la Nova Creu Alta estava marcat amb una “X” des d’abans que saltessin a la seua malmesa gespa els dos equips. Com podria no acabar en taules, si el Lleida ja en suma 12 en els 22 partits disputats i el Sabadell, 10? Com no havien d’empatar si en aquesta mediocre categoria, perquè mira que és mediocre, cinc dels nou partits que es van jugar van acabar sense que hi haguessin vencedors o vençuts? El cas és que els blaus continuen sumant d’un en un i segueixen fora del play-off que, encara rai!, es manté a dos punts. Però l’ascens directe, ara mateix en mans de l’Europa, segueix a set. Aquest diumenge vinent visita el Camp d’Esports l’Olot, en zona de descens, perquè l’equip intenti guanyar per primera vegada en aquest 2025. Ens juguem alguna cosa que empaten? I una última cosa. Si estan preocupats pel que li pugui passar al Lleida CF després dels presumptes insults racistes a un jugador del Sant Andreu en l’últim partit jugat al Camp d’Esports i que va obligar que s’aturés un parell de minuts per aplicar el protocol corresponent, no es preocupin gens ni mica. El Comitè de Competició ha obert un expedient informatiu per aclarir els fets. És a dir, no passarà absolutament res.