Cadí, sí que es pot!

EL BÀSQUET femení no passa pel seu millor moment a la Seu d’Urgell amb el Cadí veient les orelles al descens. I encara bo que ahir va aconseguir una gran victòria! La situació és preocupant però no irreversible. No és una bona temporada per al tercer equip amb més presència a la Lliga Femenina, només superat per l’Illes Canàries i el Perfumerías Avenida. Després de dos breus passos a la 2001-2002 i a la 2005-2006 per la màxima categoria, el Cadí hi està des de la 2007-2008. És a dir, divuit campanyes consecutives. La temporada de les lleidatanes ha estat marcada per l’adversitat: fitxatges que no han funcionat, reforços que no han reforçat, lesions, massa altes i baixes i també el puntet de mala sort, que han repercutit en derrotes que, en circumstàncies normals, no s’haurien produït. Però no s’ha de llançar la tovallola. L’equip, per tradició i nivell, pot aconseguir a la 2025-2026 continuar a l’elit.