Lideratge disruptiu i com desenvolupar-lo

El lideratge disruptiu busca generar idees originals, innovadores, que obrin un camí nou o que aportin solucions noves a problemes o desafiaments existents.

Si adoptem una mentalitat disruptiva identificarem una oportunitat en què molts veuran un fracàs o una limitació, ens preguntarem per què estem fent el que fem, intentarem trobar una manera nova de fer processos, o de pensar, o d’actuar. Amb una actitud disruptiva no tindrem por de qüestionar l’statu quo o de desafiar creences establertes. I aquesta mentalitat ens portarà a experimentar, a aprendre, a col·laborar, a generar oportunitats, o productes diferents, o serveis nous. Ens portarà a adaptar-nos als canvis del mercat, a ser competitius o a diferenciar-nos.

Com podem liderar amb una mentalitat disruptiva?

En primer lloc qüestionarem el que s’ha considerat immutable fins ara. Com puc, o com es pot millorar aquest procés o idea? Què passaria si ho féssim d’una altra forma? Busquem explorar millores en el que fem habitualment.

En segon lloc és essencial considerar que els problemes són una oportunitat de creixement abans que obstacles, considerar que en l’error o en la pèrdua hi ha una lliçó per aprendre.

Un element essencial en la nostra nova mentalitat disruptiva és la curiositat, fonamental per explorar possibilitats, aprendre coses noves, comprendre tendències i explorar tecnologies emergents. El lideratge disruptiu té una disposició oberta a oportunitats i solucions noves, i facilita que el seu equip s’exposi a idees i conceptes aliens al seu sector per promoure connexions o relacions entre conceptes o situacions sense relació aparent, ja que en aquesta conjunció es pot arribar a trobar idees o solucions innovadores.

Sense un entorn en el qual tot es posi a sobre de la taula i tot es pugui provar no és possible innovar. La cautela pot ser adequada però un excés d’aversió al risc limitarà la capacitat d’experimentar, que és fonamental per a la disrupció. Convé que hi hagi diversitat de perspectives, sense una jerarquia rígida que sufoqui les idees i l’exploració.

Atenció: tan important és desenvolupar el concepte disruptiu com comunicar-lo. Comunicar amb claredat els beneficis de les noves idees i dels casos d’èxit farà molt per reduir la por o la resistència al canvi.

La disrupció pot aparèixer si tot l’anterior es dona, però existeix una condició fonamental: sortir de la rutina. Tenir com a única prioritat el dia a dia pot impedir que el nostre equip dediqui temps a pensar, a debatre, a explorar. Per això el lideratge disruptiu assigna els recursos i el temps necessaris a sessions o a reunions d’innovació. És a dir, el lideratge disruptiu dona l’oportunitat i els mitjans perquè s’arribi a la idea innovadora.

Un apunt final: la mentalitat disruptiva no és caòtica, no és capritxosa. Després de l’experimentació vindrà una planificació meticulosa que estableixi objectius, etapes, rols definits i indicadors d’avaluació.