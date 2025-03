Creat: Actualitzat:

Com qualsevol adult, tinc diversos rols a la meua vida. En un soc professor de l’assignatura de Business English a primer curs d’Administració i Direcció d’Empreses a la UdL. Cada any explico als meus estudiants un concepte que revisem com a part de la seua preparació per al pla de màrqueting que han de realitzar, en anglès, durant el quadrimestre. El concepte és aquest: show me the money!

Aquesta exclamació apareix a la pel·lícula Jerry Maguire, en la qual acomiaden el protagonista, representant d’esportistes d’alt nivell, per proposar a la seua agència de treballar amb menys clients però proporcionant més atenció i qualitat, una cura personal i única de veritat a cada client.

Jerry Maguire és una comèdia suau amb romanç inclòs en la qual xoquen la immobilitat empresarial i el lideratge del protagonista. El cas és que hi apareix el concepte show me the money!, que a la pel·lícula significa guanyar més diners, òbviament, però que quan analitzem a classe mostra una perspectiva múltiple, ja que amb aquesta expressió podem indicar al nostre interlocutor que no perdi de vista els fonaments, que treballi bé en com vendre, o guanyar diners, però no de qualsevol manera, sinó amb planificació i amb qualitat de producte, de servei i d’atenció. En dir show me the money! donem a entendre que esperem l’excel·lència, que cal ser millors en el que fem cada dia.

Els meus estudiants s’adonen que cal fer-ho millor, o que s’han deixat anar en digressions, o potser no han treballat prou, quan els dic show me the money! i després els explico el que no han fet correctament o el que els falta per assolir. Ells ja ho saben, show me the money! va més enllà del desig mercenari i egoista de saber quant se’ls pagarà abans d’aixecar un bolígraf o obrir la tapa del portàtil.

Per als meus estudiants sol ser una picada d’ullet compartida, és la contrasenya que es pot ser millor, fer amb més qualitat, o que han de demostrar el que han plantejat.

I sembla mentida que des del meu altre rol, el de responsable de formació d’Executive HR Talent, on contribuïm que les empreses desenvolupin el talent de les seues plantilles, puguem també aplicar el mateix concepte. En el desenvolupament del talent expressat en competències show me the money! indicaria que l’empleat ha de demostrar que ha desenvolupat la competència en la qual s’ha format a l’aplicar-la en el seu treball, en línia amb els valors, les relacions i els objectius de la seua empresa.

Els proposo que vegin la pel·lícula, passaran una bona estona. I després provin de demanar a la seua plantilla, o els seus companys, show me the money! com a expressió clau per indicar-los que esperen el millor d’ells, que han d’anar seriosament a buscar l’excel·lència en un objectiu comú. I segur que l’hi tornaran a vostè algun dia perquè no s’aparti del camí de l’excel·lència.