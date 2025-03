El repte del talent juvenil a Lleida

Creat: Actualitzat:

En els darrers anys, Lleida ha patit un problema creixent: la pèrdua de talent juvenil. Cada cop més persones formades marxen en cerca d’oportunitats laborals o acadèmiques que no troben al territori. Com a regidor de la Paeria de Lleida, considero que aquest fenomen és un dels principals reptes per garantir un futur pròsper per a la ciutat.

Tot i que no és una situació exclusiva de Lleida, la manca de diversificació econòmica agreuja el problema. El sector agrícola, tot i ser clau, no és suficient per retenir els més qualificats, que cerquen sectors emergents com la tecnologia o la innovació, àmbits en què la ciutat encara ha de millorar.

Moltes persones formades a la Universitat de Lleida o altres centres educatius acaben marxant a altres ciutats amb millors perspectives laborals. Aquestes persones es troben amb la paradoxa que, malgrat la seva preparació, no troben a Lleida les oportunitats que desitgen per desenvolupar-se professionalment.

La resposta a aquesta situació és multifactorial, però un motiu destacat és la manca d’inversió en sectors de valor afegit. Lleida depèn massa de sectors tradicionals i manca una aposta decidida per la tecnologia o els serveis avançats. Aquesta situació requereix una resposta integral de les administracions i la societat civil.

Des del PP de Lleida apostem per una política econòmica que incentivi la instal·lació d’empreses tecnològiques i digitals. La creació d’un espai per a empreses emergents, amb suport institucional i incentius fiscals, podria ser una solució. També cal promoure polítiques de suport a l’emprenedoria, especialment per a aquells que tenen idees innovadores, però troben dificultats per accedir al finançament o suport tècnic.

Proposem un pla municipal per a l’emprenedoria, amb espais de coworking, assessorament empresarial i ajuts fiscals. També és fonamental facilitar l’accés al crèdit i simplificar els tràmits per crear empreses, convertint Lleida en una ciutat atractiva per als emprenedors.

Un altre aspecte clau és reforçar la connexió entre el món acadèmic i el laboral. La Universitat de Lleida ha de col·laborar amb empreses locals per crear programes de pràctiques i formació dual, afavorint així la inserció laboral i ajudant a mantenir el talent a la ciutat. Les empreses també han de valorar el potencial dels professionals formats localment i ajustar millor les seves necessitats a la formació acadèmica.

Finalment, és essencial promoure la formació contínua en àmbits com la intel·ligència artificial o el big data, amb una alta demanda de professionals qualificats. La Paeria ha de donar suport clar a les petites i mitjanes empreses, motor econòmic de la ciutat, i apostar per la innovació en sectors amb gran potencial com l’agroindústria o l’energia renovable.

És necessari simplificar tràmits administratius i crear un entorn atractiu per a inversors, afavorint la col·laboració pública-privada per atreure empreses a la ciutat. Si s’implementen polítiques intel·ligents i ambicioses, Lleida pot esdevenir un centre d’innovació i creixement econòmic.

El repte és gran, però amb visió i determinació, Lleida pot esdevenir una ciutat d’oportunitats, on les persones vulguin quedar-se i desenvolupar el seu futur professional.