Lideratge de ciutat

Projecte. Treball en equip. Sinergies entre el nostre entorn. Complicitats. Sumar. Escolta activa. Guiar-nos pels col·legis professionals i pels sectors econòmics i socials implicats en la matèria. Lideratge, és a dir, pels qui hi enteneu. Voluntat.

Això i molt més és el que vam treballar en la jornada que aquesta setmana vam celebrar al Museu Morera de Lleida, amb el debat sobre Urbanisme, Arquitectura, i Ciutat, centrat en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Aquesta trobada, organitzada pel Grup Municipal Popular a la Paeria moderada per Santi Roig, va ser un espai de reflexió i debat.

Sempre he manifestat el meu interès per escoltar a tothom i apostar per la participació de les entitats i els agents implicats en el desenvolupament, creixement i futur de la ciutat. Defensar els drets de les persones i el teixit econòmic, associatiu i veïnal de Lleida és prioritari. Una mostra d’això és la taula d’aportacions i reflexions, on ponents i assistents van compartir les seves idees. Aquesta és l’única manera de construir Lleida i de fer de la gestió municipal una eina útil al servei de la ciutadania: escoltar, escoltar i escoltar. Diàleg, diàleg i més diàleg.

Vull agrair la participació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (demarcació de Lleida), l’Associació d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, els Agents de la Propietat Immobiliària, la Cambra de Comerç, la Federació Provincial d’Empresaris de Comerç, la Federació d’Hostaleria de Lleida, la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida i a tants altres professionals i interessats que vau assistir i participar en aquesta jornada tècnica.

De què vam parlar? Entre altres qüestions, en l’àmbit municipal treballem per l’interès de ciutat. Des de cada especialitat i perspectiva, apostem pel creixement dels barris, definint els àmbits i usos del sòl amb un pla d’habitatge per posar fi a les dificultats d’accés a l’habitatge i desenvolupar noves àrees, zones residencials i obtenir llicències per a canvis d’ús. L’objectiu és cobrir les necessitats existents i preveure les futures. També proposem un pla de barris per millorar i potenciar el creixement dins de la ciutat de la mà també dels promotors locals.

Es va posar èmfasi a preservar l’Horta de Lleida, mantenir la seva identitat i atendre les necessitats dels seus veïns. Creiem imprescindible millorar els barris amb un pla de rehabilitació urbana, posant especial atenció en zones com el Centre Històric o la Mariola, així com en les àrees més degradades de cada barri.

A més, vam abordar la necessitat de garantir habitatge assequible i just, així com la col·laboració publicoprivada per desenvolupar projectes i estratègies de ciutat. També es va parlar de noves infraestructures i equipaments.

La cohesió urbana, la mobilitat, l’aparcament, són algunes de les aportacions a les quals també vam fer referència. A més, vam debatre sobre el model comercial de la nostra ciutat, destacant la importància de preservar el comerç existent, potenciar el comerç als barris i liderar les relacions econòmiques i comercials amb els municipis del nostre entorn. Lleida és capital, i des del PP de Lleida tenim clar quin ha de ser el nostre model comercial i de ciutat.

Vull que Lleida sigui capital econòmica. Per aconseguir-ho, hem d’apostar pel desenvolupament econòmic posant a disposició més sòl industrial, tot millorant i potenciant els polígons existents, dignificar-los preveient nous metres quadrats de naus industrials en noves zones com Torreblanca, entre d’altres.

El meu compromís i el del meu grup és amb Lleida i amb les persones. Així ho he defensat, defenso i defensaré. Per això, agraeixo a tots els que ens aporteu les vostres idees amb un únic interès: Lleida.

El meu compromís és ferm amb la recuperació del Centre Històric, que hauria de ser, però encara no ho és, la joia de la ciutat. És la imatge que hem de projectar arreu. Sempre he dit que qualsevol projecte, tant al Centre Històric com a la resta de la ciutat, requereix una mirada a curt, mitjà i llarg termini. Per això, cal insistir en la transversalitat de les iniciatives, en la gestió i en el lideratge de qui les executi. No podem caure en anuncis buits que mai es converteixen en realitat, frustrant les expectatives de la ciutadania.

Full de ruta. Idees clares. Treball diari. Objectius definits. Aquest és el camí que ens guia i marca per desenvolupar la nostra Lleida implicada.