Ana Huidobro “In memoriam”

Hi ha persones que il·luminen el camí dels altres amb la seva passió, el seu exemple i la seva humanitat. Ana Huidobro, que ens ha deixat recentment, és una d’aquestes figures imprescindibles. El seu nom quedarà gravat per sempre en la memòria del tennis lleidatà, català i estatal; però sobretot quedarà gravat en el cor de tots aquells que la van conèixer.

Nascuda a Santander el 9 de gener de 1924, l’Ana era la més gran de vuit germans i des de ben jove va demostrar una força de caràcter extraordinària. La vida la va portar a Lleida seguint els passos del seu estimat marit, Antonio Díaz-Prieto, metge especialista en malalties pulmonars. En aquesta nova ciutat, va trobar en el tennis no només una afició, sinó una missió: obrir camí a les dones en un esport que, en aquell temps, semblava reservat als homes.

Amb el seu inseparable Seat 600, travessava la Rambla Ferran per dirigir-se a jugar a la pista de tennis del Camp d’Esports i després a les noves instal·lacions del Club Tennis Lleida, un Club on va deixar una empremta inesborrable. Malgrat la seva humilitat a l’hora de parlar del seu nivell, va ser campiona provincial durant cinc anys seguits, demostrant que la seva passió per aquest esport anava molt més enllà de la competició.

Però si una cosa definia l’Ana era la seva capacitat per fer del tennis un lloc de trobada i d’amistat. Tenia el do de connectar amb tothom, d’impulsar el caràcter social del club i de fer sentir cada persona part d’una gran família. Era un referent, no només per les seves victòries, sinó per la seva elegància dins i fora de la pista, per la seva generositat i per la seva tenacitat a l’hora de defensar el tennis femení.

El seu nom quedarà per sempre lligat al torneig que portà el seu nom. El 1967 es va disputar la primera edició del Torneig Ana Huidobro a les pistes del Club Tennis Lleida, un campionat que es va consolidar amb els anys fins a ser inclòs en el calendari oficial de la Reial Federació Espanyola de Tennis. Més endavant, va esdevenir un torneig internacional puntuable per a la WTA. Durant gairebé tres dècades, aquesta competició va ser el motor del tennis femení a Lleida i a tot el país. Gràcies a ella, moltes nenes van veure que el tennis no era només cosa d’homes, sinó un esport en què elles també podien destacar, brillar i somiar.

Avui, després de 29 edicions del torneig i d’una vida dedicada a aquest esport, el seu somni s’ha fet realitat. El tennis femení és més fort que mai, i en bona part és gràcies a la seva lluita, a la seva constància i a la seva visió. Pionera, referent, va obrir camí a moltes generacions de jugadores amb la seva passió, talent i determinació. La seva dedicació, entrega, trajectòria, amor, constància i esforç han marcat generacions i han deixat empremta inesborrable en la nostra ciutat, el tennis català i de tot l’Estat, contribuint a fer créixer el nostre esport i a donar visibilitat a les dones en les pistes de tennis.

Des del Club Tennis Lleida li volíem retre un sentit homenatge. És per això que el nostre Club va sol·licitar al Sr. Jordi Tamayo, President de la Federació Catalana de Tennis, la possibilitat d’establir un reconeixement permanent a la seva figura. En resposta a aquesta petició, la Junta Directiva de la Federació va prendre l’acord de forma unànime que, a partir d’aquest any, tots els campionats provincials que es disputin a qualsevol dels clubs de la demarcació portaran el nom de CAMPIONAT PROVINCIAL ANA HUIDOBRO “IN MEMORIAM”.

Gràcies, Ana, per tot el que vas fer. Mai podrem agrair-li prou la seva dedicació i el seu llegat. Gràcies per les seves paraules sempre amables, per la seva educació exquisida i pel seu somriure etern als llavis. Avui li diem adeu amb emoció, però el seu nom i el seu esperit continuarà present entre nosaltres, en cada pista de tennis, en cada cop de raqueta, en cada rialla i en cada somni de les jugadores que segueixen el camí que vas obrir. El CT Lleida i tot el tennis femení sempre la recordarem amb gratitud i admiració. Descansa en pau, eterna campiona.