Sabem que al nostre planeta li queda poc si continuem així. No cal que mirem lluny, a llocs remots en els quals el canvi climàtic ha posat en perill els hàbitats naturals, sinó aquí mateix, a casa, on patim més fenòmens naturals extrems que abans, més plagues i malalties, la disminució de l’aire net i de l’aigua de pluja, i amb la nostra producció agropecuària amenaçada.

Per això existeixen moviments i accions de canvi que tenen eslògans curts i directes amb vocació de connectar, perquè els ciutadans els facin seus. Els en passo alguns dels que més em convencen, per si desitgen adoptar-ne algun: La natura no necessita els humans, són els humans els que necessiten la natura; Zero residus, màxim futur; No tenim un planeta B; Una sola Terra, una sola llar: cuida-la; Redueix, reutilitza, recicla: la sostenibilitat no és una elecció, sinó l’únic camí; Protegeix avui el que necessitaràs demà.

Un concepte potent és el dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per al 2030, de les Nacions Unides. Són 17 línies d’acció mediambiental, social i econòmica com a marc base del que una persona, un grup o una empresa poden fer en benefici del medi ambient i d’un present i futur sostenibles.

I des del Lideratge Autèntic, el d’exercir-se amb transparència, respecte i en coherència amb els valors personals i les accions diàries, el que estudiem i desenvolupem a TalensIA, també podem contribuir a un futur sostenible en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

En primer lloc, hi ha una alineació de valors fonamentals: el Lideratge Autèntic, com els ODS, es basa en un compromís veritable amb l’equitat, la inclusió i la promoció del millor dels que treballen amb nosaltres.

A més, quan algú aplica un Lideratge Autèntic pensa i actua més enllà del benefici immediat o ràpid, perquè se centra en l’impacte a llarg termini de les seues decisions, de la mateixa manera que els ODS estan pensats per servir a llarg termini, encara que es puguin dur a terme amb immediatesa.

El Lideratge Autèntic procura tenir en compte els possibles agents, es desenvolupa amb responsabilitat cap a diferents grups i nivells implicats, per exemple empleats, proveïdors, comunitat i medi ambient local, i medi ambient planetari. De la mateixa manera els ODS integren dimensions socials, econòmiques i ambientals, amb diferents agents i parts implicades. Les persones que posen en pràctica aquest lideratge basen les seues decisions en principis ètics, i van més enllà del benefici econòmic amb decisions encaminades a equilibrar el creixement econòmic amb el benestar social i la protecció ambiental.

El Lideratge Autèntic, com els ODS, promou el desenvolupament de les persones i el seu empoderament, per exemple a l’afavorir l’educació de qualitat que inclogui la igualtat de gènere. De fet, el Lideratge Autèntic, igual que els ODS, promouen canvis profunds en la cultura i en l’acompliment de grups i organitzacions.

Qui va dir allò que una gota és insignificant per al mar però sense moltes gotes el mar no seria tan gran?