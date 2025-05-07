Agraïments per la gestió de l’apagada general
director dels Serveis Territorials del Departament a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran
Ara que els focus mediàtics es van allunyant de l’apagada general del passat dia 28 d’abril, crec que ha arribat el moment de posar en valor i d’agrair la feina als qui van actuar amb absoluta voluntat de servei. Als professionals i als voluntaris que no van escatimar esforços, sense cap mena d’afany de protagonisme ni interessos personals.
La insòlita apagada va suposar un nou repte (crec que) superat amb molt bona nota per la societat, en general, i pels cossos operatius de la nostra demarcació, en particular. En primer lloc, voldria destacar el paper dels Mossos d’Esquadra. La nit anterior havia estat una de les més dures de la seva història a Lleida. Havien patit un més que condemnable atac al barri de la Mariola, amb 6 companys ferits. Tot i les nefastes circumstàncies, van fer un ampli desplegament per garantir la seguretat ciutadana i, sobretot, van evitar que el comerç patís els temuts saquejos. Les hores posteriors a l’apagada, a cal Bombers va ser un continu anar i venir per socórrer la gent atrapada als ascensors i per ajudar persones amb mobilitat reduïda (en aquest tipus de servei també hi van participar Mossos i ciutadans anònims que van demostrar la seva solidaritat davant les emergències). Durant tot el dia, a més a més dels parcs de bombers funcionaris, es van mantenir activats 17 parcs de bombers voluntaris de la nostra Regió d’Emergències.
Mereix un capítol especial de l’apagada general a les nostres contrades el cas del tren aturat als afores de l’Albi.
Mossos d’Esquadra, Bombers, Agents Rurals, Protecció Civil i SEM van acompanyar, des que van rebre l’avís del 112, en tot moment els passatgers de l’AVLO: abastint d’aigua les 580 persones mentre van ser al tren; prestant atenció mèdica a qui la va necessitar; gestionant el trasllat a l’Albi dels 400 passatgers que quedaven a les 19 h; ajudant a habilitar l’allotjament dels 250 que es van quedar al pavelló; entre altres múltiples tasques.
Ep, tot això amb la incansable feinada de la Creu Roja, que va proporcionar tot el material necessari per a l’alberg; en va fer el muntatge i va gestionar la manutenció dels allotjats. En aquest punt, toca reiterar la implicació dels veïns de l’Albi en la bona acollida dels afectats.
També crec importantíssim destacar que l’Ajuntament de les Borges Blanques va proporcionar el pa i els embotits per preparar entrepans i fruita pels passatgers del tren. De fet, el mateix Alcalde de les Borges, acompanyat d’uns voluntaris del seu municipi, van transportar aquests aliments fins a l’Albi.
En aquest àmbit, també cal ressaltar el rol jugat pels membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Montblanc que van proporcionar l’esmorzar dels allotjats al pavelló. Per tot això i per moltes més actuacions que no caben en l’espai disponible per a aquest article, voldria mostrar el meu immens agraïment a ells i a tots aquells altres ciutadans que van aportar el seu granet de sorra per facilitar el benestar dels seus conciutadans durant les hores de l’apagada. Moltes, moltes gràcies!