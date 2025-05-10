La transparència: un compromís innegociable
Portaveu del grup municipal d’Esquerra a l’Ajuntament de Lleida
La transparència no és un concepte abstracte ni una promesa electoral: és una pràctica política diària, una eina de transformació institucional i una condició indispensable per recuperar la confiança de la ciutadania en les institucions.
Per a Esquerra Republicana, la transparència és un pilar fonamental, un compromís sense concessions. Ho hem defensat des del govern i ho continuem impulsant des de l’oposició. Així ho hem fet quan hem tingut l’oportunitat de govern i ens hi hem compromès en el nostre programa electoral per a Lleida ciutat perquè apostem i apostarem per una Paeria que funcioni amb criteris de bon govern, accés a la informació i d’excel·lència operativa. Entre les moltes propostes que recollíem i que també hem posat a disposició del govern, en destaquem la creació d’un Observatori Municipal de la Transparència com a òrgan independent per fiscalitzar les polítiques públiques; l’ampliació i millora del Portal de Dades Obertes, perquè la ciutadania pugui consultar dades de manera intuïtiva i actualitzada; i l’impuls de la Bústia Ètica i de Bon Govern, per alertar amb garanties males praxis dins l’administració.
També proposem implementar un sistema de retiment de comptes públic i regulat per part del govern municipal, amb informes accessibles i auditories de serveis periòdiques o crear el Centre d’Estudis Municipals, un repositori que posi a l’abast de tota la ciutadania tots i cadascun dels informes que s’encarreguen amb diners públics, tant els actuals com tots els que en aquests moments es troben pagats i oblidats en estanteries. Aquestes mesures no són teòriques: són aplicables, realistes i pensades perquè la ciutadania senti que el seu Ajuntament és un espai transparent, proper i honest.
En aquesta línia, des d’aquesta setmana, el nostre portaveu adjunt, Juanjo Falcó, assumeix la presidència de la Comissió Especial de Transparència de la Paeria. Aquesta comissió, amb una presidència rotativa cada sis mesos des de l’oposició, és una eina clau per vetllar pel compliment de la normativa sobre transparència en l’organització institucional i l’estructura administrativa.
En aquesta etapa, volem garantir que tots els grups municipals puguin exercir un control efectiu de l’acció de govern, són massa els retards que s’acumulen o les respostes inacceptables que dona el govern.
A més, des d’ERC plantegem una anàlisi detallada del projecte L’Alcalde als barris, que el govern presenta com una eina de proximitat. Considerem que cal més rigor i transparència en aquest projecte estrella de l’Alcalde, que primer va prometre que seria setmanal i que ha acabat essent un sistema de cites mensuals amb dues hores al matí.
La ciutadania té dret a saber qui participa en aquestes sessions, quines qüestions s’hi plantegen i quines respostes s’ofereixen. Potser ens adonarem que és un dels projectes més aviat carregats de fum i de màrqueting que de política de proximitat real. Per això, proposem que el calendari sigui clar i que aquestes dades es publiquin de manera clara i accessible.
La transparència és una línia vermella innegociable. Forma part del nostre ADN com a projecte polític. La defensa d’una administració oberta, que rendeix comptes i que escolta la ciutadania, no és només una promesa electoral; és una pràctica quotidiana que volem consolidar des de totes les institucions on tenim representació.
I mentre treballem per una ciutat més clara i justa, també celebrem aquests dies de festa major. Uns dies que ens conviden a sortir al carrer, a compartir, a reconèixer-nos com a comunitat. Que aquesta festa sigui també una expressió de tot allò que volem per la ciutat: convivència, proximitat i compromís col·lectiu.
Bona festa major a totes i tots.