XAVIER PALAU

Sant Anastasi, patró de Lleida

Cap de l’oposició a la Paeria

Aquests dies en què celebrem la Festa Major de Lleida, sento la necessitat de compartir amb vosaltres una reflexió que va més enllà de la tradició i de la festivitat: una reflexió que ens connecta amb les nostres arrels, amb els valors que ens defineixen com a ciutat i amb el futur que, entre tots, volem construir.

L’11 de maig celebrem Sant Anastasi, el nostre patró, un lleidatà de naixement que va viure en temps difícils, en un imperi romà que perseguia els cristians amb crueltat. Ell, que havia estat soldat de l’exèrcit romà, va tenir el coratge de mantenir-se fidel a les seves creences i valors, sabent que això li podia costar la vida. I així va ser. Va morir màrtir a Badalona, al voltant de l’any 303 dC, durant les persecucions de l’emperador Dioclecià.

Aquest exemple de coherència, de valentia i de fermesa és més actual del que pot semblar. Sant Anastasi ens ensenya que cal mantenir-se fidel als principis, encara que a vegades resulti difícil pel món convuls en què vivim.

Que ser lleial als propis valors i a la comunitat és el camí que ens fa créixer com a persones i com a societat. A més, hem de preservar la nostra identitat, la nostra cultura, les tradicions cristianes i, en definitiva, la cultura popular lleidatana.

La seva figura va guanyar força a Lleida a l’edat mitjana, quan les seves relíquies van arribar a la ciutat. Des d’aleshores, Sant Anastasi no només ha estat venerat com a patró, sinó que s’ha convertit en un símbol d’identitat col·lectiva. No és casualitat que la seva festa sigui el centre de la nostra Festa Major, aquest moment de l’any que ens uneix als carrers, a les places i en la cultura popular.

La Festa Major és, sens dubte, una de les grans expressions del que som. La Batalla de les Flors, la Processó de Sant Anastasi, les danses tradicionals, el seguici popular, les ofrenes florals, els concerts i espectacles, els gegants pels carrers de la ciutat, i tants altres actes que podem gaudir aquests dies pels carrers de Lleida.

Tot plegat construeix un mosaic de convivència i alegria que mereix ser cuidat i potenciat. Però també és un espai per repensar què vol dir ser ciutat. Quina Lleida volem, i com podem fer que prosperi.

Com a cap de l’oposició a la Paeria, crec que és el nostre deure institucional i moral defensar una Festa Major que ens representi a tots. És per això que també reivindico Sant Anastasi com a patró d’una Lleida valenta. D’una ciutat que no defuig els reptes, que no renuncia a la seva història, però que tampoc es queda encallada en el passat. Que avança amb responsabilitat, amb esperit crític i amb el convenciment que només des del respecte, el diàleg i la feina compartida podem construir una ciutat millor, en què es garanteixi aquests dies i tot l’any la seguretat de les persones. Perquè només podem gaudir de les activitats i del dia a dia si vivim en entorns segurs.

Poso en valor i reconec la feina que realitza el teixit associatiu i cultural de Lleida per mantenir viva la nostra tradició. A tots els organitzadors i participants, gràcies. A més, reivindico les nostres tradicions i les pubilles i hereus que, tot i que diuen que les volen mantenir, aquest any han desaparegut de la Festa Major, malauradament.

Sant Anastasi ens recorda que la fe és també confiança: en un mateix, en els altres i en el futur. I això és precisament el que vull per a Lleida: una ciutat que torni a creure en les seves possibilitats. Que torni a confiar en el seu talent, en la seva gent i en la seva capacitat de liderar canvis. Reivindico l’orgull lleidatà amb fermesa.

També és moment de recordar que la ciutat la fem entre tots. La força de Lleida neix del seu veïnat, de les entitats i del dia a dia als barris. Cuidem aquest esperit col·lectiu que ens fa créixer com a ciutat. Per això, a tots els veïns de Lleida, us desitjo una bona Festa Major. Que aquests dies siguin una oportunitat per retrobar-nos, per celebrar i per comprometre’ns, una vegada més, amb la ciutat que estimem. Aquesta és la Lleida implicada que vull i defenso.

