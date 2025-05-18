Un banc tornarà 56.474 € a una víctima de ‘SIM swapping’
Recentment, el Tribunal Suprem ha dictat la sentència de 9 d’abril en virtut de la qual condemna Ibercaja a reemborsar 56.474 euros a un client que va ser víctima d’un frau conegut com SIM swapping.
El SIM swapping és una tècnica de frau que permet als delinqüents prendre el control del número de telèfon d’una víctima i així accedir als seus comptes. Això s’aconsegueix enganyant les companyies de telefonia mòbil perquè transfereixin el número a una targeta SIM controlada pels atacants. Amb aquest accés, els delinqüents poden interceptar missatges de text, trucades i, encara pitjor, codis d’autenticació que molts serveis bancaris utilitzen per validar transaccions.
En el cas concret l’estafat va denunciar que s’havien fet diverses transferències i bizums des dels seus comptes bancaris en trenta operacions fraudulentes que van sumar un total de 83.692 euros desviats.
Val a destacar que setmanes abans que tinguessin lloc els fets el client ja va manifestar a la seua entitat que tenia càrrecs sospitosos i rebia SMS de verificació no sol·licitats, sense que l’entitat canviés les claus del client o incrementés els controls.
Davant d’aquesta situació el Tribunal Suprem considera que Ibercaja no va activar alertes per detectar operacions sospitoses després del segrest de la línia telefònica del client. Malgrat que l’atac es va originar fora del control directe del banc, les entitats financeres tenen l’obligació de comptar amb sistemes de monitoratge capaços d’identificar comportaments inusuals, com transferències grans o a comptes desconeguts.
La resolució destaca que Ibercaja no només va fallar en prevenir l’accés no autoritzat, sinó que tampoc no va reaccionar adequadament una vegada que es van iniciar les operacions fraudulentes. Això va ser considerat una violació dels estàndards mínims de seguretat bancària, per la qual cosa la condemna a restituir els fons robats.
A conseqüència, les entitats han de reforçar els seus mecanismes de seguretat per protegir els consumidors davant els creixents riscos de frau digital. Les contrasenyes i codis SMS, encara que útils, ja no són suficients per enfrontar tàctiques cada vegada més sofisticades dels ciberdelinqüents.
