PIMASC: La nova plataforma que transforma la justícia
Recentment el Ministeri de Justícia ha posat en marxa una eina clau per agilitzar els processos judicials i fomentar l’acord entre les parts. Aquest sistema es denomina PIMASC (Portal d’Interoperabilitat de Mitjans Adequats de Solució de Controvèrsies) i és una plataforma digital que permet acreditar que s’ha intentat resoldre un conflicte fora dels tribunals.
Aquesta mesura forma part de les exigències de la nova Llei d’Eficiència del Servei Públic de Justícia, que busca modernitzar el sistema, reduir la sobrecàrrega dels jutjats i promoure una cultura del diàleg entre les parts. Amb la nova llei aquest s’ha convertit en un requisit de procedibilitat. Així, abans d’iniciar un procediment civil o mercantil, serà obligatori provar que s’ha intentat arribar a un acord mitjançant el que es coneix com a Mitjans Adequats de Solució de Controvèrsies (MASC).
La plataforma PIMASC intenta facilitar aquest procés. Els professionals del dret –advocats, procuradors, mediadors, entre altres– poden registrar online l’intent de solució amistosa, indicant les dades del conflicte, les parts implicades, les reunions mantingudes i el resultat. Una vegada completat el formulari, es genera un justificant oficial amb firma digital que pot presentar-se davant del jutjat juntament amb la demanda interposada.
Els tipus de MASC que poden utilitzar els professionals habilitats és la conciliació privada i la mediació. Actualment encara no es disposa d’altres tals com oferta vinculant confidencial, opinió de persona experta independent, negociació i dret col·laboratiu. No obstant, la intenció és anar incorporant aquestes opcions gradualment. A més de complir els nous requisits legals, la plataforma permet consultar processos anteriors i recollir dades estadístiques per millorar el funcionament de la Justícia. Aquest avenç s’emmarca en una reforma més àmplia, que inclou la creació de tribunals especialitzats i noves oficines judicials en municipis, atansant així el servei públic a la ciutadania.
