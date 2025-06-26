Qui és enginyer/a?
degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i enginyers Tècnics Industrials de Lleida
En defensa de la col·laboració, el rigor i el respecte professional.
Des del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (ENGINYERS LLEIDA) volem manifestar públicament el nostre posicionament davant de les recents declaracions fetes pel president de la Demarcació de Lleida d’Enginyers Industrials de Catalunya en relació amb la nostra entitat i l’ús de la marca ENGINYERS LLEIDA. Afirmacions que considerem inacceptables, inexactes i contràries a l’esperit de col·laboració que ha de regir l’exercici de l’enginyeria.
Aclariments davant afirmacions inexactes:
Els graduats en enginyeria i els enginyers tècnics industrials SÍ QUE SOM enginyers, amb plena validesa acadèmica i professional, reconeguda per la legislació espanyola i l’Espai Europeu d’Educació Superior. Negar-ho és faltar a la veritat, menysprear titulacions oficials i alimentar un discurs excloent i desfasat. La marca ENGINYERS LLEIDA està legalment registrada i representa amb orgull el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Mai no s’han utilitzat les expressions “Els Enginyers de Lleida opinen” o “Els Enginyers de Lleida fan” com a fórmula d’identificació col·lectiva. Aquesta afirmació és simplement falsa. Afirmar que la nostra denominació provoca confusió social o empresarial és una acusació sense fonament. Al contrari, ENGINYERS LLEIDA és una marca clara, respectada i totalment reconeguda pels nostres col·legiats, empreses i institucions.
És totalment inacceptable insinuar que l’enginyeria Tècnica Industrial no és una titulació superior. És un títol plenament reconegut dins del marc legal espanyol (Llei General d’Educació del 1970 i nivell 2 del MECES) i europeu (nivell 6 del Marc Europeu de Qualificacions). Qualsevol afirmació en sentit contrari és una falta greu de rigor i una manipulació del sistema educatiu superior. El canvi de nom de l’Escola Politècnica de Lleida a Escola Politècnica Superior respon exclusivament al procés d’adaptació al Pla Bolonya, que va harmonitzar les titulacions universitàries a tot Europa. Relacionar aquest canvi amb la implantació d’una titulació concreta és una distorsió dels fets. Des d’ENGINYERS LLEIDA reivindiquem el respecte mutu entre professions d’enginyeria i el valor del treball conjunt.
Enginyers Tècnics Industrials, Enginyers Industrials, Graduats en Enginyeria i Graduats en Enginyeria + Màster, col·laborem cada dia en equips multidisciplinaris, aportant idees i competències complementàries al servei de la indústria, la innovació i la societat. És profundament decebedor que des d’una posició institucional es pretengui fomentar una divisió que no hi ha en la realitat del dia a dia professional. L’enginyeria no necessita més murs, sinó més ponts. La representació d’una professió tan digna com l’enginyeria no es pot sustentar en actituds sectàries, excloents ni irrespectuoses. Qui ocupa un càrrec de representació ha d’actuar amb altura de mires, amb ètica i amb rigor. Des d’ENGINYERS LLEIDA continuarem treballant al servei dels nostres col·legiats, defensant la professió amb dignitat i amb respecte envers tots els professionals de l’enginyeria, sense caure en enfrontaments estèrils ni discursos excloents.