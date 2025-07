Reforç de la protecció del consumidor davant les execucions hipotecàries

Creat: Actualitzat:

Recentment el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat una sentència clau que reforça els drets dels consumidors hipotecaris. La sentència, dictada en data 24 de juny, reconeix el dret que el consumidor pugui impugnar la transmissió de la propietat a un tercer obtinguda com a conseqüència d’un procés d’execució forçosa de l’habitatge familiar. La interlocutòria estableix que no es pot subhastar un habitatge quan el deutor ha iniciat un procediment judicial per impugnar l’execució per contenir clàusules abusives.

En el cas, un banc va promoure la venda forçosa d’un habitatge mentre es tramitava una demanda del consumidor al·legant condicions abusives a la seua hipoteca. El consumidor va plantejar la suspensió de la subhasta per aquesta raó, no obstant la casa va ser subhastada i adjudicada a un tercer.

Per al TJUE, amb aquesta pràctica es vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril del 1993, sobre clàusules abusives en contractes amb consumidors. Segons el Tribunal, s’ha de garantir al consumidor la possibilitat real d’oposar-se a l’execució i aconseguir-ne la paralització si existeixen indicis d’abús. Si es permet executar mentre es resol la impugnació, es buida de contingut del principi de tutela jurídica efectiva i dret de defensa.

A més, la sentència assenyala que el fet que l’habitatge ja hagi estat venut no elimina automàticament el dret del consumidor que es revisin judicialment les clàusules. Això implica que podrien arribar a anul·lar-se efectes de la venda si es demostra que es va produir vulnerant drets del propietari.

La decisió obligarà els tribunals i les entitats financeres a actuar amb més cautela. També suposa un canvi important, ja que busca garantir que ningú no pugui perdre la seua llar sense abans haver tingut la possibilitat de defensar els seus drets com a consumidor.

Vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que us pugui assessorar i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, i ens avalen els nostres casos d’èxit.