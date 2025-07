Prioritat per a les carreteres N-230 i N-260

Creat: Actualitzat:

Les carreteres N-230 i N-260 constitueixen dos eixos vertebradors del nostre territori, creuant les comunicacions de nord a sud (N-230) i d’est a oest (N-260) de la demarcació, compartint espai entre Aragó i Catalunya. Actualment, aquestes vies presenten una necessitat imperiosa de millora, sobretot per garantir la seguretat dels seus usuaris, tant els que les utilitzen per visitar les nostres contrades com els que s’hi desplacen per raons laborals, mèdiques i de serveis.

Després d’anys i panys de parlar-ne, de promeses i propostes mai concretades pels anteriors governs del PP, el Govern de coalició presidit per Pedro Sánchez s’hi ha posat a treballar. Per això, ha definit un programa d’actuacions a través de l’anomenada Agenda N-230, en el cas d’aquesta via, i el conveni amb la Generalitat, en el cas de l’N-260. Perquè per poder-hi actuar, cal abans disposar dels estudis i dels projectes necessaris per al seu desenvolupament, amb els procediments establerts de consulta pública i el corresponent període d’al·legacions, que aquest Govern ha licitat, tot havent de començar de zero. Una tramitació administrativa mai prou ràpida per atendre aquestes necessitats tal com voldríem.

Les incidències i els accidents sovintejats en aquestes vies, sobretot a l’N-230, amb un important pas de camions i transport pesant, fan que per a nosaltres llurs millores esdevinguin una prioritat. En aquest sentit, el Grup Parlamentari Socialista ha adreçat dos preguntes al Govern sobre l’estat dels projectes d’ambdós carreteres. El Govern segueix la planificació prevista amb el plantejament del model 2+1 per a l’N-230, que consisteix a oferir oportunitats d’avançament de forma segura. Un model menys invasor i menys costós, més viable i sostenible amb el territori respecte d’altres plantejats temps enrere. Respecte de l’N-260, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha signat amb la Generalitat el conveni per a l’execució del Pla d’Actuacions en l’Eix Pirinenc, que es desenvolupa conforme a les previsions.

En relació amb l’N-230, es troba en redacció el projecte de traçat i construcció del tram de l’autovia A-14 entre Almenar i el límit de la província d’Osca. El Ministeri de Transports té previstes diverses actuacions a càrrec de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Aragó, entre el límit d’Osca i Sopeira. En aquests moments, el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic analitza l’estudi informatiu per a la millora integral del tram Sopeira -boca sud del túnel de Vielha, amb la previsió de fer-ne la Declaració d’Impacte Ambiental. Aquest és un pas previ per a l’elaboració dels projectes de traçat i construcció.

Cal recordar que el Govern ha hagut de modificar aquest expedient, i sotmetre’l a informació pública diverses vegades, a causa de les al·legacions rebudes pels ajuntaments, fet que ha implicat allargar els terminis i actualitzar el projecte. De fet, el Govern preveu invertir gairebé 80 milions d’euros entre Alfarràs i Benavarri per millorar la seguretat viària, amb menor impacte ambiental i cost de construcció. Seguint aquest model, el Govern redacta el projecte de millora del tram entre la boca nord del túnel i Vielha per dotar la via d’un carril addicional, que suposarà una millora significativa de seguretat i comoditat.

És a dir, tant l’Agenda N-230 com el conveni de l’N-260 es basen en solucions concretes, diverses i adaptades a cada tram, que de ben segur milloraran les condicions de circulació, que tots –usuaris, ciutadania i institucions– desitgem.