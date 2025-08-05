El moment és ara
Llicenciat superior ADE amb màster en Direcció Financera per EADA, responsable de la unitat d’ERP a Esofitec
A dia d’avui, moltes empreses continuen preguntant-se quan serà el moment adequat per adaptar-se a la nova normativa de facturació electrònica. I la resposta és senzilla: el moment és ara. Malgrat que l’entrada en vigor definitiva es preveu per a l’1 de gener, pensar que encara queda molt de temps per preparar-se és kamikaze.
Com a consultor tecnològic especialitzat en implantació de solucions ERP i software de facturació, puc afirmar amb rotunditat que deixar-ho per a última hora no només és arriscat, sinó que pot posar en perill l’operativa diària de moltes empreses, especialment les pimes. La falta de previsió podria traduir-se en un autèntic coll de botella tant per als proveïdors tecnològics com per als mateixos negocis.
Si fem un exercici ràpid de planificació, veurem que el marge real de temps és molt més just del que sembla. Som ja a ple estiu, amb equips al mínim per les vacances i prop d’un 70% de les empreses encara no s’han adaptat. El setembre arribarà amb la típica “tornada a l’escola” carregada d’urgències, i en un tres i no res serem al desembre, amb els tancaments d’exercici i el Nadal trucant a la porta. Quan, llavors, se suposa que ens posarem a adaptar processos, rebre formació o testejar integracions?
Des de l’altre costat, el dels implantadors i desenvolupadors de software, l’escenari és clar: si la majoria de les empreses decideix esperar a l’últim moment, no hi haurà prou capacitat per atendre totes les sol·licituds amb la qualitat i l’acompanyament necessaris. Per a autònoms o empreses sense integracions, el treball és principalment d’adaptació de l’usuari al sistema. Però adaptar un ERP o integrar un sistema de facturació en empreses amb un circuit una mica més ampli, per norma general, no és prémer un botó. Cal analitzar processos, formar el personal, revisar configuracions específiques i, en molts casos, realitzar desenvolupaments a mesura que enllacen amb altres sistemes interns. I això requereix temps.
Quan parlo amb empreses, em queda clar que aquest tipus de canvis suposen un trastorn rellevant. No parlem de canviar un proveïdor o firmar un nou contracte: parlem de modificar la manera com es gestiona la facturació, un procés crític per a qualsevol negoci. És normal que moltes companyies vulguin “encaixar-ho” a la seua agenda operativa amb el mínim d’impacte possible. Però precisament per això, quan abans s’iniciï la transició, més marge hi haurà perquè aquest canvi sigui ordenat, progressiu i exitós.
De tota manera, vegem la part positiva de l’adaptació a la nova normativa, perquè aquesta no té per què ser només una càrrega, pot convertir-se en una oportunitat per modernitzar sistemes, digitalitzar processos i guanyar eficiència.
Per aprofitar aquesta oportunitat cal actuar ja, amb planificació i cap, no quan el calendari ja no permeti maniobra. Si alguna cosa ens ha ensenyat l’experiència en implantacions tecnològiques, és que la urgència desplaça allò que és important, i que els canvis ben fets no s’improvisen al desembre.