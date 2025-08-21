Unanimitat per reforçar la protecció dels infants
Portaveu del grup municipal Partit Popular < | b>
Els nens i nenes tutelats per l’administració pública són, per definició, ciutadans en situació de màxima vulnerabilitat. La seva protecció no pot dependre només de normes escrites, sinó de la responsabilitat efectiva de les institucions. Per això, a finals de juny, el Grup Municipal Popular va presentar al Ple de l’Ajuntament de Lleida una moció “Per a la protecció efectiva dels infants i la reforma del sistema de tutela o guarda a Catalunya”, text posteriorment consensuat per tots els grups municipals, que reclama una revisió profunda del sistema de protecció de la infància a Catalunya i reforça el compromís del consistori amb els drets dels infants.
El recent canvi en l’estructura de l’administració catalana –amb la substitució de la DGAIA per la nova Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència (DGPPIA)– ha obert una oportunitat per avançar cap a un model més preventiu, transparent i eficient. Tanmateix, cal que aquesta reforma es desplegui amb celeritat, rigor i recursos suficients. Instant la Generalitat a fer-ho amb el màxim compromís, garantint que la contractació i gestió dels serveis d’atenció a la infància compleixi estrictament la legalitat i es faci amb total transparència i rendició de comptes.
D’altra banda, cal garantir el desenvolupament rigorós de les auditories i investigacions en curs, assumint-ne les responsabilitats i aplicant les millores necessàries. Només amb transparència i acció decidida es recuperarà la confiança en les institucions.
Posant l’accent en la necessitat de reforçar els protocols de protecció dels infants, especialment pel que fa a la detecció precoç de situacions de risc o abús. Es proposa consolidar sistemes d’auditoria i inspecció periòdica als centres i serveis que treballen amb menors, per garantir-ne un funcionament exemplar i una intervenció eficaç i segura.
A més, es reclama una col·laboració plena entre totes les administracions implicades –tant Generalitat com ajuntaments–, així com l’establiment de mecanismes de control que evitin qualsevol possible conflicte d’interès entre càrrecs públics i entitats adjudicatàries de serveis.
També es considera fonamental que el Parlament de Catalunya reforci amb recursos adequats la comissió d’investigació oberta sobre el sistema de protecció de la infància. Aquesta comissió ha de poder treballar amb independència i amb capacitat real d’anàlisi, per tal de detectar les causes de les disfuncions del sistema i plantejar propostes de reforma efectives.
En clau local, se sol·licita a la Generalitat que reforci els Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) de Lleida. Aquests professionals són una peça clau en l’atenció als infants del municipi i han de disposar dels recursos humans i tècnics adients per poder actuar amb qualitat i continuïtat.
Finalment, es reafirma el compromís amb el benestar dels infants i adolescents de la ciutat. Hi ha un compromís per continuar desplegant mesures de suport i seguiment des de l’àmbit municipal, en coordinació amb la resta d’administracions competents, i a vetllar pel respecte i garantia dels seus drets fonamentals.
Tots aquests punts s’han traslladat al Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, a la nova Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència, a la Sindicatura de Comptes, a la Sindicatura de Greuges i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
Lleida alça la veu a favor dels infants. Perquè protegir-los no pot ser una opció: ha de ser un compromís ferm, compartit i prioritari.