Líders excepcionals
(*) Consultora i divulgadora de lideratge i talent organitzacional / CEO de TalensIA HR & ingenio Leadership school | Array
En el món dels negocis, està àmpliament demostrat que l’èxit total d’una empresa o institució depèn cada vegada més que els seus líders desenvolupin habilitats tècniques, cognitives i també emocionals.
Avui dia, l’estudi de les persones que tenen un impacte excepcional en les seues organitzacions és fonamental. Aquestes persones reben el nom de líders carismàtics o transformadors. Moltes de les grans companyies, entre les quals gegants com AT&T, IBM i General Motors, s’han llançat a transformar les seues organitzacions, realitzant enormes canvis que s’han de concretar en terminis molt breus, per a la qual cosa es requereixen líders transformadors.
Per això, per descriure un líder de nivell superior, hem de descobrir, en ell o ella, habilitats tècniques pures com la visió financera o estratègica, cognitives com la resolució de problemes o pensament crític, i finalment les d’intel·ligència emocional com conèixer-se i autogestionar-se, treballar amb d’altres i gestionar el canvi. Aquesta pluralitat et permetrà evolucionar. Si no, et pots passar la vida mirant una situació des del mateix angle, sense imaginar si més no que n’existeixen d’altres i no evolucionaràs.
Sòcrates tenia un talent extraordinari per indagar, i podia despertar reflexions profundes en una altra persona amb només una simple pregunta.
Per desenvolupar les teues habilitats cognitives, que t’ajudin a resoldre problemes, en primer lloc, has d’intentar comprendre la naturalesa del problema. Per això, procura fer una llista de preguntes aclaridores. Després de trobar les respostes, comparteix-les amb el teu equip per aprofundir-ne la comprensió i omplir els buits. Les opinions d’altres poden diferir de les teues i, per tant, generar incògnites des de posicions que no havies considerat.
Educa el teu investigador interior i busca diferents perspectives davant d’una pregunta complicada abans de decidir. Això és pensament crític, l’habilitat de qüestionar-se l’establert i de buscar solucions alternatives.
Tingues en compte que és fonamental entendre que els nous descobriments no apareixen per art de màgia. Els nous conceptes sorgeixen sempre d’alguna cosa prèvia. Els inventors sempre es basen en el que ja existeix. Per tant, abans d’implementar una nova i destacada idea, és necessari investigar detalladament el que d’altres ja han fet.
Conèixer els patrons i teories prèvies és essencial abans de poder desenvolupar una nova visió. Sempre podem fer més, millorar i actualitzar. I si alguna vegada et preguntes com algú va poder inventar una cosa tan enginyosa com els auriculars sense fil, recorda que abans existien els auriculars amb cable. Ezra Gilliland els va dissenyar per alliberar les mans dels operadors d’ordinadors.
Totes les idees estan connectades. Totes les innovacions notables es desenvolupen en equip. Junts, els individus resolen problemes complexos i busquen sortides a culs-de-sac. Intenten comprendre la naturalesa de les coses, cometen errors, consulten amb col·legues i aprofundeixen en qüestions complicades. Aquí és on haurem d’aplicar competències d’intel·ligència emocional, que ens permetran crear i liderar equips d’alt rendiment.
Seria ingenu afirmar que una fascinant intel·ligència racional i habilitats tècniques no són ingredients importants d’un fort lideratge. Però el model de lideratge no estaria complet sense intel·ligència emocional. Perquè, com sosté Simon Sinek, les grans organitzacions prosperen quan existeix una fusió de visió i talent.