De les pedres en fem pans
La missió evangelitzadora és complexa. Té les seves dificultats, però també –cal dir-ho– se’ns presenta sempre apassionant. Alguns, tal vegada els més desanimats, pensen que tot és un desgavell. Un moment: parlem-ne. Tot, el que és tot, seria una exageració. Sempre es poden fer millores. Un bon amic em deia: “La vida és una suma del que fas i de la manera com ho vius; en el primer apartat només cal comptar un 10%, en el segon, el 90% restant”. Això ve a tomb i ho relaciono amb aquesta dita popular: “de les pedres en fem pans”.