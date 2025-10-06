El treball digne: base d’una societat justa
Secretària de Treball del PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran
Demà 7 d’octubre celebrem el Dia Internacional del Treball Digne, una jornada promoguda per l’Organització Internacional del Treball (OIT) i el moviment sindical global, que ens recorda que l’ocupació no es pot reduir únicament a una font d’ingressos, sinó que ha de ser també garantia de drets.
La feina digna significa molt més que tenir un lloc de treball, implica salaris justos i suficients, jornades equilibrades, estabilitat i seguretat a l’ocupació, oportunitats de formació i progrés, conciliació entre la vida laboral i familiar, i entorns lliures de discriminació i desigualtat. En definitiva, es tracta de reconèixer que la qualitat de vida de les persones depèn directament de la qualitat de la feina que construïm com a societat.
A les Terres de Lleida, la lluita per un treball digne té una rellevància especial. El pes del sector agroalimentari, les temporades de collita i la presència de treballadors i treballadores temporers han posat de manifest, a vegades, la fragilitat de les condicions laborals d’una part significativa de la població. Una realitat que, amb la implicació de tots els agents socials, sindicals, empresarials i institucions, s’ha anat superant per tal de garantir allotjaments, compensacions i condicions justes.
Defensar el treball digne no és només una qüestió de justícia per a qui pateix la precarietat, sinó també una aposta de futur per al conjunt de la societat. Una feina estable i ben remunerada genera seguretat, fomenta el consum responsable i impulsa l’economia local. Quan una persona té la certesa que la seva feina li permetrà viure amb dignitat, també pot projectar el seu futur, formar una família, invertir en educació i participar activament en la comunitat.
Treballar i viure dignament són dues coses que han d’anar indissolublement unides. A les Terres de Lleida, i arreu del món, aquest ha de ser un compromís compartit: garantir que cada treballador i cada treballadora puguin mirar el futur amb esperança i orgull de la seva feina. Des del PSC defensem que el progrés econòmic i social ha d’avançar de la mà dels drets laborals. La creació de llocs de treball de qualitat no pot anar deslligada de la justícia social ni de la cohesió col·lectiva. Per això, el partit socialista treballa i segueix treballant des de totes les institucions perquè ningú quedi enrere, perquè el desenvolupament sigui la base de la igualtat d’oportunitats i la dignitat del treball.
Aquest 7 d’octubre, volem expressar el nostre reconeixement a totes les treballadores i treballadors que, amb l’esforç quotidià, sostenen el nostre país i el fan avançar. Reafirmem també el nostre compromís amb les polítiques que afavoreixin l’ocupació estable, la protecció social i la conciliació de la vida personal i professional, perquè creiem que només des del treball digne es construeix una societat més justa, lliure i igualitària. Perquè sense feina digna no hi ha justícia social. I sense justícia social, no hi ha veritable progrés democràtic.