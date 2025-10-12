Els valors del lideratge
(*) Consultora i divulgadora del lideratge i talent organitzacional | CEO DE TALENSIA HR & INGENIO, LEADERSHIP SCHOOL
La qualitat de les persones que atreus a la teua empresa o a la teua vida personal està directament relacionada amb el tipus de visió que tens. S. Sinek.
Ocupar una posició de lideratge no indica necessàriament que actuïs com un líder. Tens èxit com a líder quan la gent està disposada a seguir-te per una motivació intrínseca. Pots assolir aquesta posició per diversos mitjans. Pot ser pel teu càrrec, els teus ingressos o el teu enginy. Tanmateix, la gent no segueix els veritables líders pel que tenen, sinó per la perspectiva que aporten i la seua capacitat de motivar els altres per assolir aquesta visió col·lectiva.
La cultura que formem ens ajuda a assolir l’èxit, no la nostra aparença. No fa falta ser ric o molt influent per arribar a ser un líder. El que has de fer és comprendre les persones amb qui interactues. Si els teus valors coincideixen amb els seus, estaran encantats de seguir-te. Si les inspires, estaran encantades de superar-se en el teu honor. Així és com s’aconsegueixen resultats fantàstics en qualsevol àmbit.
Les empreses d’èxit saben identificar els clients que comparteixen les seues idees. Compartir una identitat crea una atmosfera de confiança que, al seu torn, genera lleialtat. Southwest Airlines és excel·lent a l’hora de trobar treballadors que encaixin perfectament amb la companyia.
La conseqüència de trobar persones que creguin en els seus valors és que aquestes ofereixen un servei insuperable. Herb Kelleher, el seu principal directiu durant els últims vint anys, afirma que l’actitud és més crucial que les aptituds, perquè els empleats potencials poden aprendre fàcilment aquestes últimes.
Les habilitats són coneixements pràctics, i ensenyar-les és molt més fàcil que ensenyar valors; aquests són abstractes i estan profundament arrelats. Les persones basen la seua personalitat en valors i creences fonamentals, i per descomptat la disposició a canviar d’actitud pot variar d’una persona a l’altra. Algunes, obstinades, es neguen a modificar les seues creences per adaptar-se a una empresa.
No obstant, val la pena escoltar el seu punt de vista perquè poden aportar alguna cosa important que pot faltar-li a l’organització ja establerta. Però altres individus estan disposats a canviar la seua perspectiva. Aquest procés requereix un esforç i un temps addicionals, dels quals no sempre disposa una empresa. Per això és molt més efectiu realitzar processos de selecció que contemplin l’alineació de valors personals amb els corporatius.
Un líder ha de ser capaç de crear una atmosfera en la qual puguin generar-se i executar-se grans idees; en això s’han de centrar els bons directius, en lloc d’en intentar alimentar el seu ego sent els únics que generen idees. Steve Jobs no va inventar tota la tecnologia que produeix Apple. Va proporcionar un model entorn del qual els seus empleats innoven.
Un líder inspirador és un element més de l’èxit. Res pot succeir sense persones que converteixin les idees en realitat. Això és el resultat de l’acumulació de molts esforços. Algunes persones generen idees, mentre que d’altres les dissenyen, les analitzen o els troben aplicació. Ningú és una illa. Una creació fructífera requereix moltes ments brillants treballant-hi, les quals crearan els sistemes i processos per fer realitat la visió.
Perquè, al final, els grans líders són carismàtics perquè saben per què fan el que fan i creuen en una causa que és més gran que ells.