Vacunar-se és cuidar-se
Referent en vacunes, Gerència d’Atenció Primària i a la Comunitat de Lleida
Un any més. Després d’un estiu llarg i recent, on les temperatures han registrat valors històrics i on les nits tòrrides sovint ens feien difícil conciliar el son, la tardor ja fa uns dies que, tímidament, s’ha presentat a Lleida. Canvi d’escenari: les tardes s’escurcen, les temperatures baixen, els colors que ens envolten canvien i les fulles dels arbres comencen a fregar-nos els peus. La tardor per mi sempre ha estat una estació de transició, de canvi, de preparació. Traiem la roba d’abric, encenem la calefacció, recuperem les sopes calentes i ens preparem per a un hivern que ens porta dies curts, temperatures fredes i la meva estimada boira, aquella que, tot i que cada vegada menys freqüent i pixanera, em recorda que soc a casa. Però també ens porta una amenaça real i coneguda, que cada any arriba disfressada d’enemic invisible quan comencem a tancar finestres i a buscar caliu: els virus respiratoris. I és que és durant els mesos d’hivern quan, degut a la circulació de virus com el de la grip i la Covid-19, el nombre d’infeccions respiratòries augmenten i posen en risc els més vulnerables. Els infants i les persones grans o amb malalties cròniques com la diabetis, les malalties cardíaques o respiratòries són els que en solen patir les complicacions més greus. Perquè la grip no és un refredat fort, és una malaltia respiratòria causada per un virus que pot provocar febre alta, dolors musculars intensos, cansament extrem i, en moltes ocasions, complicacions com pneumònies o descompensacions de malalties ja existents, que poden necessitar hospitalització i ingressos a UCI, arribant fins i tot a posar en perill la vida. Però no patim. Tenim una eina molt valuosa, segura i eficaç per protegir-nos: la vacuna. La vacunació és, any rere any, una de les mesures de salut pública més efectives per protegir-nos de complicacions greus relacionades amb la grip i la Covid-19, especialment durant la tardor i l’hivern. I sí, hem llegit bé, any rere any. Perquè els virus de la grip i de la Covid-19 canvien contínuament i necessiten vacunes adaptades a les noves variants que els facin front. Vacunar-se anualment és, per tant, essencial per mantenir una bona protecció. A més, la resposta immunitària disminueix amb els mesos, especialment en les persones grans, de manera que la revacunació és l’única forma d’assegurar una defensa eficaç durant la temporada de grip. Així que ha arribat el moment de vacunar-se, ara que els virus encara no han començat a circular massivament, per preparar-nos amb el temps necessari per generar defenses abans de l’arribada dels mesos més freds, en què la transmissió és més alta. Rebre la vacuna contra la grip i la Covid-19 és un acte senzill, accessible des de l’Atenció Primària de Salut per a tots els que la tenim indicada i que no només ens protegeix a nosaltres, sinó també a les persones del nostre voltant. Si encara no ho has fet, demana cita per vacunar-te i no esperis més. Jo ho tinc clar. Vacunant-me EM cuido, ET cuido, ENS cuidem. Per nosaltres i per tots els que estimem.