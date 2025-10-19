Competències de lideratge a l’adoptar la intel·ligència artificial
(*) CLO de TalensIA - Talento, Ciencia e Innovación Professor associat de la UdL
Els professors Herminia Ibarra i Michael Jacobides de la London Business School han investigat les competències de les persones líders d’equips i empreses que utilitzen la IA per aconseguir avantatges estratègics i aprofitar al màxim el talent del seu personal. Aquestes competències, essencials si es tracta d’integrar la IA en accions i processos, tenen molt a veure amb la transformació dels seus equips.
1. Adoptar la tecnologia. La tecnologia no ajuda a transformar només utilitzant-la. A més de tenir-la a la nostra disposició hem de veure com la fan servir persones properes i fiables per fer el salt nosaltres, i llavors podrem comprendre’n l’aplicació en el nostre cas. Els usuaris més experimentats han de mostrar amb l’exemple tant els avantatges com els inconvenients de fer servir una tecnologia nova.
2. Redissenyar l’organització. La IA només crea valor quan un redissenya la seua feina per dominar-la. La millora de la productivitat no la produeix la tecnologia, la produeixen els canvis en processos i estructures. Per això introduir la IA en processos ja establerts molt probablement no donarà resultats importants. A més, les persones líders han de decidir on automatitzar, on augmentar la intervenció humana, on ha de ser el control humà, i com manejar la capacitat que té la IA per fer més coses, o millors, amb menys personal.
I no s’ha d’oblidar que el redisseny de processos de l’organització va de la mà del canvi cultural. No podem aferrar-nos a valors antics si volem avançar.
Clarament, sense canvis en processos, estructures i valors, utilitzar la IA només afegirà millores lleus, o complexitat en el pitjor dels casos, en comptes d’aportar valor estratègic.
3. Orquestrar el treball d’equip. La prova real del lideratge a l’utilitzar la IA es troba en com prendre decisions quan la IA està inclosa en el procés.
Tot i que treballar amb la IA redueix costos i temps, els resultats òptims es basen a saber treballar amb ella de manera col·laborativa i iterativa. I encara més enllà, els resultats milloren si fem que la IA tingui un paper en la presa de decisions. Un exemple seria utilitzar-la per fer d’advocat del diable, que qüestionés una decisió que es considera prendre, o també que se li fes aportar idees des d’una perspectiva crítica.
4. Gestionar i desenvolupar el talent. Adoptar la IA en l’organització només surt bé quan les persones líders contribueixen al fet que el seu personal aprengui a treballar d’una altra manera, que puguin experimentar amb tranquil·litat, a buscar altres formes, a equivocar-se i a actualitzar les seues competències de manera gradual.
5. Liderar amb l’exemple. Hi ha persones líders que es pregunten si continuaran tenint influència en l’era de la intel·ligència artificial. La resposta és que sí, sempre que utilitzin la IA personalment. En ocasions les persones líders utilitzen menys la tecnologia del que sembla, i si volen continuar sent un model a adoptar han d’utilitzar la IA, formant-se si fos necessari, per trobar usos personals i professionals que, entre altres coses, els facin adonar de quan el que aporta la IA no té veritable valor. Així, al mostrar l’ús que fan de la intel·ligència artificial i el seu criteri cap a ella, donaran a entendre que la curiositat, les proves, els canvis i els errors formen part de l’adopció de la IA.