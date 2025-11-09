Presa de decisions
(*) CLO de TalensIA - TALENTO, CIENCIA E INNOVACIÓN Professor associat de la UdL
Algú va dir una vegada que les decisions s’han de prendre quan ja ha passat l’emoció. Confesso que no he seguit sempre el consell. En moltes ocasions prenem una decisió quan encara tenim la càrrega emocional a sobre. I és així, és una càrrega, de la qual ens hem de desprendre per decidir amb més garantia o almenys amb més lucidesa.
A TalensIA considerem que la presa de decisions és una competència fonamental. Tots els dies prenem decisions entre múltiples alternatives, i prendre decisions efectives comporta un equilibri entre l’anàlisi crític, la gestió de riscos, l’experiència, i fins i tot en ocasions, la creativitat.
Per això recomanem una sèrie d’activitats que es poden portar a terme en el treball diari, en situacions reals i en situacions simulades, per desenvolupar la capacitat d’analitzar opcions, prioritzar alternatives i prendre decisions ben fonamentades. Vegem-ne algunes.
Activitats
Prioritzar tasques sota pressió: cal gestionar tasques importants i variades, però els recursos són limitats i els terminis ajustats. Per tant un ha d’identificar les accions crítiques que tenen un impacte més gran en els objectius generals i organitzar les activitats restants segons la seua urgència i importància. Cal considerar delegar amb claredat, i especificar terminis i objectius concrets.
Gestionar un conflicte: si dos o més membres d’un equip estan en desacord i això afecta el progrés d’un projecte important, cal escoltar els interessats, identificar què tenen en comú i buscar solucions que beneficiïn les parts.
Si has d’adoptar una nova tecnologia, avalua funcionalitats, costos, facilitat d’ús i integració. Prova les opcions més prometedores amb un petit grup abans de decidir quina tecnologia implementar a gran escala. Demana’ls que t’informin per identificar possibles problemes i ajustar la decisió segons necessitats reals.
Escollir entre dos projectes: quan hem de decidir entre dos projectes estratègics, per exemple, i de potencial similar, considerarem els nostres recursos, compararem els beneficis a curt i a llarg termini de cada projecte, i el seu alineament amb els objectius de l’organització. Quina perspectiva tenen les parts interessades? Podries considerar escalonar un dels dos projectes, o ambdós, o també prioritzar-ne un i programar l’altre per a una fase posterior.
Aspectes ètics: al prendre una decisió o elegir entre projectes considera també els seus aspectes o riscos ètics, avalua l’impacte de la decisió en totes les parts implicades, clients, empleats, l’entorn social i el medi ambient. Prioritza els valors de l’organització i opta per la solució que sigui ètica i sostenible.
Finalment, vols millorar un procés determinat? Llavors porta a terme una anàlisi de flux de treball per identificar colls de botella i àrees de millora. Planifica ajustaments o canvis progressius i mesura l’impacte de cada un, després comença una altra etapa amb noves modificacions.
Implicar el personal
Recorda que és clau informar el personal implicat a identificar problemes i a dissenyar solucions: en l’organització, a casa, a classe, o en el grup d’amics, participar en els canvis porta a acceptar-los com a propis.