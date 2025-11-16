Qui dia passa, any empeny
Fou el papa Francesc, home de Déu, qui va començar a proposar la Jornada Mundial centrada en els pobres l’any 2017. Enguany arribem a la seva novena celebració. El papa Lleó XIV ens recorda que els pobres, vinguin d’on vinguin, poden convertir-se en testimonis forts i fiables d’esperança. Les precarietats que envolten la vida de molts germans nostres necessitats ens fan propera aquella dita que diu: «Qui dia passa, any empeny.» Cert. De vegades, l’escassetat del tipus que sigui, les situacions de mancança i les adversitats fan difícil el camí de la vida. És en aquestes ocasions que tan sols ens queda una última reserva d’energia per poder resistir i seguir confiant. Alguns entesos parlen de la resiliència, un terme que vol fer referència a l’existència d’una força inaudita per mantenir una certa direcció en la trajectòria vital. Som, alhora, forts i febles. Hi ha situacions i experiències que ens enforteixen, i d’altres que ens abaten. Ho sabem bé.