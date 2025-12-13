Era enquèsta
Despús d’auer publicat era enquèsta des usatges lingüistics entar ensem de Catalunya a on podem veir coma hèr repè er usatge abituau deth catalan en lèu toti es territòris, encara que cada un d’eri mòstren ua notabla diuèrsitat de situacions, non ei cap çò de madeish er encastre metropolitan de Barcelona qu’era dera Catalunya Centrau, Ponent o eth Pirenèu.
E per çò que tòque ar aranés, semble que resistís. Eth percentatge de parlants iniciaus e abituaus dera lengua semble que baishe, atau coma eth sòn coneishement, mès era transmission intergeneracionau creish. Ua dada plan importanta ei era distribucion per edats per çò que hè ath sòn usatge, podem veir coma era franja d’edat de mès de 65 ans ei un shinhau mès deth 42%, era de 45 a 64 baishe ath 21%, un 15% de 30 a 44 e tàs menors de 30 se place en un 23%.
Er usatge e eth coneishement dera lengua ei fortament junhuda ar aument dera poblacion procedenta de d’auti lòcs de Catalunya, der Estat espa-nhòu, mès sustot pes que vien de dehòra, de d’auti païsi. Eth tant per cent des neishuts en Aran se manten. Era enquèsta mos informe qu’era combinacion der aranés damb d’autes lengües semble créisher entre es joeni respècte des generacions precedentes per çò qu’ei dera lengua d’identificacion, pr’amor qu’aguesti l’aprenen ena escòla, quan acaben era escolarizacion toti la saben, hèt que manten relatiuament nauti es percentatges des persones que saben er aranés en aguesta franja. Ei important promòir era preséncia der aranés en toti es encastres e sustot enes hilats e aprofitem as joeni entà refortilhar eth sòn usatge sociau, en tot reforçar eth vincle entre lengua e país!!!