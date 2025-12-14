El Suprem aclareix: l’inquilí sí que ha d’assumir IBI i brossa si així es pacta
Recentment, la Sala Civil del Tribunal Suprem ha dictat la Sentència 1637/2025, de 17 de novembre, que aclareix un assumpte que feia anys que generava conflictes als jutjats. Hi havia diversitat de criteris sobre a quina de les parts del contracte d’arrendament corresponia pagar l’IBI i la taxa d’escombraries si en el contracte de lloguer no s’havia fixat la quantitat a què ascendia cada despesa. Això és una cosa molt usual en els contractes d’arrendament, ja que els imports poden variar d’un any a l’altre. La resposta de l’Alt Tribunal és rotunda: sempre que existeixi un pacte exprés atribuint aquestes despeses a l’arrendatari aquest les haurà de costejar.
L’origen del litigi va ser un contracte de lloguer en el qual es va indicar que els esmentats tributs anaven a càrrec de l’inquilí, sense que constés l’import a abonar. Com a conseqüència d’això els arrendataris van afirmar que la clàusula era invàlida. Tanmateix, el Suprem raona que tant l’IBI com la taxa d’escombraries són conceptes “individualitzables”, és a dir, fàcilment identificables mitjançant els rebuts municipals. És a dir, l’arrendatari pot conèixer la seua existència i verificar els imports, sense que resulti necessari especificar una xifra per avançat.
Per a l’Alt Tribunal l’omissió de l’import exacte no anul·la la validesa de l’acord, ja que el que és rellevant és que la despesa pugui concretar-se objectivament durant la vigència del contracte. Aquesta interpretació reforça l’eficàcia dels acords entre parts i evita que la falta d’una xifra fixa deixi sense contingut la voluntat de les parts manifestada al contracte.
A més, el Tribunal adverteix que l’impagament d’aquests conceptes, quan el contracte els assigna a l’inquilí, pot constituir causa de resolució contractual i donar lloc al desnonament, equiparant-los a l’impagament de rendes o quantitats assimilades.
Amb aquesta doctrina, el Suprem unifica criteri i aporta més seguretat jurídica en l’àmbit de les relacions arrendatícies, evitant diversitat interpretativa i reforçant l’autonomia de la voluntat en eals contractes.
