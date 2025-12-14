TalensIA®: tecnologia que escolta abans de parlar
(*) . Cofundador i Chief Business Officer de TalensIA HR, Enginyer, Executive MBA i Consultor de Talent i HRBP
De vegades creiem que la intel·ligència artificial és aquesta màquina freda que tot ho calcula i no sent absolutament res. Però un dia, en una reunió gairebé improvisada a Lleida, vaig escoltar una responsable de RRHH que deia: “Tant de bo la IA comprengués les persones abans d’avaluar-les.” I em vaig quedar pensant. TalensIA® HR, una empresa emergent que respira entre Tarragona i Lleida, ha nascut just per a això: per escoltar abans de parlar.
No intenta semblar perfecta. De fet, comet errors, es corregeix, pregunta, pivota, dubta... i gairebé fa la sensació que respira. El que fa és observar el talent de forma més profunda, menys superficial, sense quedar-se només amb frases boniques d’un CV. Sembla simple, però no ho és. D’allà el desafiament titànic i la màgia que naix.
Històries que et podrien passar demà: en una empresa industrial de Tarragona, el director buscava un cap de manteniment proactiu, resolutiu i que no es rendeixi quan la màquina pita a les 3 del matí. Van rebre més de 120 currículums i, sincerament, ningú no tenia temps de llegir-los amb calma. TalensIA® HR va filtrar candidats, sí, però també va identificar, mitjançant anàlisi del llenguatge i projectes previs, gràcies al nostre equip i també amb el suport de la IA, un tècnic que no tenia la millor puntuació tècnica, malgrat que sí que tenia un historial de lideratge real en torns complicats. La IA no va dir “contracta’l”, simplement va suggerir una prova pràctica. El tècnic no només va aprovar i va ser contractat per l’empresa, sinó que va acabar ajudant a reorganitzar, millorar i optimitzar els torns mitjançant el seu lideratge i carisma. Un mes després, el director va comentar: “No era el candidat perfecte, fins que ho va ser.”
Quan l’onboarding sembla una abraçada: en una clínica privada de Lleida, el problema no era contractar infermeres. Era retenir-les. Burnout, rotacions ràpides, sensació de “ningú no ens acompanya”. TalensIA® HR va dissenyar un pla quirúrgic: microformacions o píndoles dinàmiques (gamificació) de 10 minuts, tutors assignats, enquestes curtes en què podien escriure el que sentien (no només marcar caselles); eren sentiments, sensacions, però també dades.
Una setmana després, el sistema va recomanar una formació que va resultar innecessària i una infermera es va queixar. Fracàs? Al contrari: es va ajustar el pla en 24 hores. Una cap d’equip va comentar: “Per fi una cosa que s’adapta a nosaltres i no nosaltres a ella.”
El més bonic del fet que una IA s’equivoqui: de vegades la IA suggereix coses rares. Preguntes d’entrevista repetides, cursos obvis. És com quan algú nou entra a l’empresa i encara no entén l’humor intern. Però justament allà passa una cosa humana: els equips corregeixen, opinen, i el sistema aprèn del context real, del de carrer, del de cafè a les 9.03. Això és el que fa que TalensIA® HR millori: l’error comentat, el feedback amb sinceritat, l’empresa que diu “això aquí no funciona així”.
Tarragona i Lleida no són Silicon Valley, i sort en tenim: aquí ens coneixem. L’ètica no és una paraula bonica per a un PowerPoint: és el que fa que puguis creuar-te amb un candidat al mercat sense abaixar la mirada. TalensIA® HR treballa amb consentiment informat, explica per què recomana el que recomana (sense fórmules misterioses) i tot és reversible si l’empresa no ho veu clar. Transparència, sense posturejos.
I ara què? Potser no necessites una IA que ho faci tot, sinó una que t’acompanyi, que et permeti decidir millor, que s’equivoqui amb tu. Perquè el talent no es mesura només amb diplomes ni amb algoritmes: se sent en la manera de saludar, en com algú enfronta un problema en dilluns o en com pregunta sense por de semblar un matusser.
TalensIA® HR vol ajudar a veure-ho. Sense màgia. Sense fum. Amb dades, sí... però sobretot amb respecte. Talent, Ciència i Innovació, aquesta és l’essència de TalensIA®.