Base laboral sòlida el 2026 a Lleida
Secretària de Treball del PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran
La província de Lleida afrontarà el 2026 amb una base laboral sòlida i una evolució de l’ocupació clarament favorable, tot i que amb reptes importants per garantir llocs de treball estables, dignes i de qualitat. Segons l’anàlisi de les dades estadístiques, el mercat laboral del 2025 va registrar un descens sostingut de l’atur, amb variacions que van oscil·lar entre el -2,8% i el -5,6%, consolidant una tendència positiva iniciada el 2024. El mes de novembre va tancar amb una disminució generalitzada, reflex del dinamisme dels principals sectors econòmics del territori. El sector serveis es va consolidar com el principal motor de reducció de l’atur. La reactivació de l’hostaleria, el comerç, la restauració, el transport i els serveis socials i sanitaris va impulsar les baixades més destacades, especialment al febrer (-5,62%), març (-5,59%) i octubre (-4,98%). L’increment de l’activitat empresarial en aquests mesos explica el pes determinant del sector terciari en la millora de l’ocupació. L’agricultura, pilar fonamental de l’economia lleidatana, va tenir un paper clau durant la primavera i l’estiu. Les campanyes agràries –especialment la de la fruita dolça– van generar una contractació elevada, reflectida en les disminucions d’abril (-4,76%), maig (-4,12%), juny (-3,53%) i juliol (-2,83%). Un any més, el sector agrari va demostrar la seva influència en l’evolució de l’ocupació a la província. El sector industrial va mantenir una tendència de creixement moderat i estable, menys condicionat per l’estacionalitat. Les baixades compreses entre el 3% i el 5%, registrades en mesos com gener, març o setembre, indiquen la contribució de la indústria a l’estabilitat del mercat laboral. Al seu torn, la construcció va experimentar un creixement moderat però continuat. Entre els col·lectius més beneficiats hi trobem joves, dones i població estrangera. Els joves es van incorporar principalment al sector serveis i a l’hostaleria, mentre que les dones van ampliar les seves oportunitats en àmbits com els serveis socials i l’educació. La població estrangera, per la seva banda, va continuar essent essencial en les campanyes agràries. Tot i les bones xifres, la província afronta el 2026 amb reptes significatius. Des de la Secretaria de Treball del PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran defensem que no n’hi ha prou amb crear ocupació: cal que sigui estable i amb drets. En aquesta línia, es prioritza la consolidació de contractes indefinits, la millora de les condicions laborals i el desenvolupament de sectors emergents com la logística avançada, l’agroindústria tecnològica i les energies renovables. També es reforça la formació professional dual i les competències digitals. Entre els objectius estratègics destaquen retenir el talent jove, fomentar l’ocupació en zones rurals i combatre la despoblació. Igualment, es treballa per garantir la igualtat d’oportunitats i per impulsar una economia verda i sostenible. Per tot plegat, Lleida disposa d’una base sòlida per continuar creixent, però el gran repte del 2026 serà transformar aquest creixement en ocupació de qualitat, inclusiva i sostenible per a tota la ciutadania.