INEFC Pirineus, centre universitari per a la Seu
Alcalde de La Seu d’Urgell
Aquest curs vam posar la primera pedra del que serà l’edifici de la universitat de l’INEFC Pirineus a la nostra ciutat.
INEFC Pirineus funcionarà com a centre associat a la Universitat de Lleida, oferint els estudis de Grau en Ciències de l’activitat física i l’esport. Són 40 alumnes per curs. Una línia de moment, fet que suposa 160 estudiants d’arreu que viuen i estudien a la Seu contribuint a la dinamització social i econòmica de la ciutat. En el futur, es podrà ampliar el número d’alumnat i l’oferta formativa en altres matèries vinculades al territori, fet que podria suposar passar de 160 a uns 400 joves estudiants.
La Seu s’ha caracteritzat sempre per ser una ciutat de serveis i en especial de serveis educatius d’abast pirinenc. Ja el segle XIX i bona part del segle XX, entre el seminari, les monges de Lestonnac, les monges de la Mare Janer, l’arribada del germans de La Salle el 1905, o el primer institut públic creat l’any 1933 quan moltes ciutats catalanes encara no en tenien, han fet de la Seu un referent educatiu durant molts anys per a tots els pirinencs i pirinenques així com pels nostres veïns andorrans. Els estudis universitaris també van començar a la nostra ciutat fa 40 anys a través del centre de la UNED, universitat a distància, creat l’any 1986.
Amb la voluntat de potenciar la Seu com a ciutat referent al territori hem donat continuïtat al projecte començat l’any 2018, i hem aconseguit fer-lo realitat; després d’una llarguíssima tramitació administrativa, i de treballar per concretar-ne el finançament.
Cal recordar que és una obra que gestiona directament l’Ajuntament i té un cost aproximat de 12 milions d’euros. Calia trobar els diners a la Generalitat, i gràcies al President Illa i el seu Conseller d’esports, Berni Álvarez, que han fet mans i mànigues per concretar la seva aportació, hem obtingut 4 milions d’euros. Pel que fa a la Diputació de Lleida, l’altra administració implicada, comptem amb la paraula del seu President que posarà en el pressupost del 2026 els 4 milions que s’havia compromès. Avui per tal d’agilitzar i contractar aquesta important obra, l’ajuntament de la Seu ha avançat 8 milions d’euros. Quan tot s’acabi, el projecte haurà estat finançat a parts iguals per la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament.
Les ciutats es fan grans i pròsperes quan saben construir sobre el construït, en positiu. Avui en els temps polítics que ens toca viure, això sembla molt difícil i a la Seu donem exemple de com es pot fer: mirada llarga i pensant sempre en l’interès general. L’INEFC Pirineus serà una realitat per al curs 2027-2028 i esperem que durant molts anys puguem veure centenars de joves del Pirineu i de la resta del territori estudiant i formant-se a la Seu per després servir a la societat.
Aquest projecte se suma al de la nova Residència per a la gent gran que es construirà al costat de l’INEFC, l’any vinent, al Centre de Salut Mental que el Bisbat d’Urgell està construint al seminari i a l’aposta pel desplegament dels serveis de la Generalitat al Pirineu, al palauet dels antics jutjats al Pati Palau i a Ca l’Armenter, al carrer Canonges. Quatre grans projectes que suposaran la creació de més de 300 llocs de treball i ajudaran a fer de la Seu una ciutat més viva i més dinàmica econòmicament i social.
Seguim!