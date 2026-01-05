L’educació a la muntanya
Existeix una realitat independent de les percepcions humanes? El concepte de construcció social continua sent àmpliament utilitzat per explicar com institucions, rols socials i normes s’estableixen i mantenen a través de la interacció humana.
Govern, mitjans de comunicació i infinitat de gent culpabilitzen Israel d’estar cometent un genocidi a Gaza.
Per això, l’antisemitisme ha augmentat exponencialment i, amb ell, la violència contra els jueus. Això és una realitat objectiva o és un deliri induït?
Qui ens assegura que el que afirmen milions de persones és cert? Potser la veritat està condicionada per la quantitat? Si fos així, Alemanya amb els jueus, els khmers rojos amb els cambodjans, l’imperi otomà amb els armenis i d’altres estarien justificats.
I encara que aleshores molts s’haurien deixat tallar una mà afirmant aquest deliri, a dia d’avui no crec que hi hagi ningú que pogués sostenir-ho.
Però, què va canviar? Com deien els sociòlegs Peter L. Berger i Thomas Luckmann, el que va canviar va ser que la realitat és una construcció social.
Vol això dir que el que abans la societat deia que era bo, ara pot estar malament i al revés? No li produeix això una certa inquietud?