Alerta amb Correus Exprés!

Dissabte passat vaig tornar amb uns amics al despoblat de Finestra per tornar a visitar la impressionant Muralla Xinesa d’Osca. Allà vaig sentir una barreja de tristesa i indignació al comprovar l’evident abandó de l’accés a un monument natural tan singular i sorprenent.
Mentre caminàvem, vam sentir trets constants: hi havia una batuda de senglar. Al tornar a la tarda, vam trobar diversos animals morts al costat de la pista i restes a la cuneta.
El camí ferit de Finestra
Entenc la necessitat de controlar poblacions per motius sanitaris, però l’escena va resultar desoladora i ens va fer reflexionar profundament sobre l’impacte d’aquestes pràctiques en un entorn tan especial i delicat.