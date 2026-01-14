SEGRE

Alerta amb Correus Exprés!

Creat:

Actualitzat:

Dissabte passat vaig tornar amb uns amics al despoblat de Finestra per tornar a visitar la impressionant Muralla Xinesa d’Osca. Allà vaig sentir una barreja de tristesa i indignació al comprovar l’evident abandó de l’accés a un monument natural tan singular i sorprenent.

Mentre caminàvem, vam sentir trets constants: hi havia una batuda de senglar. Al tornar a la tarda, vam trobar diversos animals morts al costat de la pista i restes a la cuneta.

El camí ferit de Finestra

Entenc la necessitat de controlar poblacions per motius sanitaris, però l’escena va resultar desoladora i ens va fer reflexionar profundament sobre l’impacte d’aquestes pràctiques en un entorn tan especial i delicat.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking