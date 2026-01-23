Defensant el dret a la informació
Associació de Mitjans d’Informació de la qual forma part SEGRe
La Constitució Espanyola reconeix i protegeix el dret a “comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió” (art. 20), que és la base jurídica i moral sobre la qual s’assenta el dret ciutadà a estar informat. Aquest dret és inseparable de l’exercici professional del periodisme: sense mitjans independents i professionals no hi ha garantia real d’accés a informació fiable i d’interès públic. Defensar el periodisme és, per tant, defensar un dret fonamental. En un context de sobreabundància informativa, algoritmes que amplifiquen el soroll i actors que difonen continguts sense sotmetre’s a criteris editorials ni responsabilitats professionals, el periodisme professional es converteix en la infraestructura imprescindible d’una democràcia informada. L’AMI recorda avui que la informació veraç no és un producte més: és un bé públic que exigeix garanties legals, transparència en la propietat dels mitjans i models de negoci que n’assegurin la supervivència.
Les amenaces són reals i diverses. Espanya ha avançat en indicadors de llibertat de premsa, assolint el 2025 una de les seues millors posicions en l’índex de Reporters Sense Fronteres, però persisteixen riscos preocupants: pressions judicials sobre periodistes, litigis estratègics que poden acovardir la investigació, i factors econòmics que debiliten la pluralitat i la qualitat informativa.
La pluralitat i la sostenibilitat dels mitjans no són qüestions tècniques: són condicions de la democràcia. Informes europeus i estatals adverteixen sobre concentració de propietat, assignació esbiaixada de fons públics i vulnerabilitats en l’ecosistema informatiu que posen en risc veus locals i alternatives indispensables per a la cohesió social. Protegir la pluralitat exigeix transparència en la titularitat dels mitjans, regles clares sobre publicitat i intervenció pública, i polítiques que afavoreixin models de negoci sostenibles, especialment per al periodisme local.
La professió periodística mereix protecció i reconeixement: condicions laborals que permetin investigar a fons, garantia efectiva del secret professional i mecanismes que protegeixin les fonts.
Per tot això, l’AMI fa una crida conjunta a poders públics, plataformes tecnològiques, anunciants i ciutadania perquè, cadascú des de la seua responsabilitat, contribueixin a protegir el dret a la informació:
- Que les institucions garanteixin el marc jurídic que protegeix la llibertat de premsa i el secret professional, evitant usos indeguts de procediments que puguin silenciar els periodistes.
- Que les polítiques públiques en matèria de mitjans s’orientin a reforçar la transparència i el pluralisme, assegurant que la ciutadania tingui accés a una oferta informativa diversa i de qualitat.
- Que les plataformes digitals assumeixin responsabilitats en la difusió de continguts, en la creació d’un ecosistema digital més just, i que promoguin models que afavoreixin la informació veraç i el periodisme independent.
- Que la societat civil i les empreses donin suport a models econòmics que sostinguin redaccions professionals, i que la ciutadania valori i defensi el periodisme rigorós davant la desinformació.
Aquesta declaració reforça la campanya més recent de l’AMI: El teu poder és estar informat. Protegeix el teu dret a la informació. Protegeix el periodisme. Perquè la responsabilitat de mantenir un ecosistema informatiu fort no és només dels qui fem periodisme: és un compromís col·lectiu.
En el marc del Dia del Periodista que es commemora demà, l’AMI reafirma el seu compromís de treballar amb transparència, rigor i defensa activa dels drets vinculats a la informació. Convidem totes les institucions, associacions i ciutadans a unir esforços perquè el periodisme i el dret a la informació, essencials per a la llibertat pública, es respectin, es protegeixin i s’enforteixin.
Sobre l’AMI
L’Associació de Mitjans d’Informació representa els principals mitjans d’Espanya i treballa en la defensa i promoció dels interessos dels seus associats davant dels desafiaments de l’ecosistema digital i fomentant un entorn favorable per a la llibertat de premsa i la sostenibilitat de la indústria informativa a Espanya i a Europa.