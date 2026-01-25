El Suprem confirma el límit del 2% en l’actualització dels lloguers
Recentment, el Tribunal Suprem ha confirmat la validesa constitucional del límit imposat pel Govern central a l’actualització anual dels lloguers d’habitatge el 2022, fixat en un màxim del 2%. L’alt tribunal conclou que la mesura no va infringir el dret de propietat ni va suposar una afecció al seu contingut essencial. La limitació va ser aprovada en plena escalada inflacionària, després de l’impacte econòmic derivat de la guerra a Ucraïna, i va formar part del conjunt de mesures de protecció social destinades a frenar l’encariment del cost de l’habitatge. A la pràctica, el límit impedia que els llogaters apliquessin increments superiors al percentatge fixat, tot i que els contractes incloguessin clàusules d’actualització vinculades a l’IPC. La Sala Contenciosa Administrativa ha rebutjat el recurs presentat per Societat d’Arrendaments 2007 SLU, que reclamava una indemnització de 631.000 euros al considerar que la mesura li havia generat pèrdues econòmiques significatives. L’empresa afirmava que la intervenció pública va alterar de forma substancial les condicions contractuals prèviament pactades i va buidar de contingut el seu dret a obtenir rendes conforme al mercat. Davant d’això, el Suprem recorda que el dret de propietat no és absolut i admet modulacions quan es presenten raons d’interès general. En aquest cas, la sentència subratlla que el legislador va actuar dins del seu marge d’actuació a l’establir un límit temporal i generalitzat, en un context d’elevada inflació. El Tribunal destaca que, el 2022, l’IPC va arribar a xifres superiors al 7% en els primers mesos de l’any i va superar el 10% a l’estiu, fet que feia inviable mantenir aquest índex com a referència automàtica per a la revisió de les rendes. Així mateix, subratlla que el límit es va aplicar únicament a la revisió dels contractes vigents i no a la determinació de les rendes als nous contractes. Després de la sentència, el Ministeri d’Habitatge ha valorat positivament la decisió judicial i ha defensat la intervenció pública com una eina eficaç per esmorteir els efectes de la inflació sobre les llars arrendatàries.
En el cas que tingueu dubtes sobre els vostres drets com a llogaters o arrendataris, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. A Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, i ens avalen els nostres casos d’èxit.